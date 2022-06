Mii de oameni au protestat în SUA pentru legi mai dure privind controlul armelor

La Washington, fiul unei victime în vârstă de 86 de ani din atacul din supermarketul Buffalo a spus: „Este îndeajuns. Nu vom merge în linişte la noapte ”, transmite The Guardian.

Mitingurile March for Our Lives au avut loc la mai puţin de o lună după ce 10 persoane au fost ucise în atacul din Buffalo, New York, iar 19 copii şi doi profesori au fost ucişi la o şcoală elementară din Uvalde, Texas.

March for Our Lives a fost format în 2018 după un atac la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, în care au fost ucişi 14 studenţi şi trei adulţi. Organizatorii au estimat că un milion de oameni, majoritatea tineri, s-au alăturat protestelor atunci.

Grupul i-a ajutat pe republicani din Florida să adopte reforme, inclusiv creşterea vârstei de a cumpăra arme mari, inclusiv puşti în stil AR-15, de la 18 la 21 de ani; instituirea unui interval de trei zile între achiziţie şi acces; permiterea personalului şcolar instruit să poarte arme şi investirea a 400 de milioane de dolari în servicii de sănătate mintală şi securitatea şcolii.

Parlamentarii din Florida au aprobat, de asemenea, o lege care poate interzice armele de foc persoanelor despre care se crede că reprezintă un pericol.

(sursa: Mediafax)