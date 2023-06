Mike Pence şi-a lansat campania în perspectiva scrutinului prezidenţial din 2024

„Preşedintele Joe Biden şi stânga radicală au slăbit America pe plan intern şi la nivel internaţional. Putem relansa naţiunea. Dar vremurile diferite necesită o conducere diferită", a afirmat Mike Pence într-un videoclip de campanie.

Mike Pence a subliniat că şi Partidul Republican, din care face parte, are nevoie de un nou lider. Pence va participa miercuri la primul eveniment de campanie, în oraşul Des Moines din statul Iowa.

Fostul vicepreşedinte american Mike Pence s-a înscris, luni, în cursa electorală pentru scrutinul prezidenţial din Statele Unite, urmând să fie unul dintre adversarii fostului preşedinte Donald Trump în alegerile din Partidul Republican. Mike Pence, care a fost vicepreşedinte al SUA în mandatul preşedintelui Donald Trump, a depus la Comisia Electorală Federală documentaţia pentru înscrierea în cursa prezidenţială, conform cotidianului The New York Times.

Donald Trump rămâne favorit în rândul membrilor Partidului Republican pentru a deveni candidatul formaţiunii în scrutinul prezidenţial din 2024. Este urmat în preferinţe de Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida. În cursa republicană sunt şi senatorul Tim Scott, Chris Christie, fost guvernator al statului New Jersey, şi Asa Hutchinson, fost guvernator în Arkanas. Guvernatorul statului Dakota de Nord, Doug Burgum, îşi lansează campania electorală tot miercuri, conform agenţiei The Associated Press.

(sursa: Mediafax)