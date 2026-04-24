Milioane de americani pot primi cetățenie canadiană în temeiul unei noi legi

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   15:45
Milioane de americani pot primi cetățenie canadiană în temeiul unei noi legi
Sursa foto: Hepta/Milioane de americani pot primi cetățenie canadiană

Milioane de americani ar putea fi eligibili pentru dublă cetățenie canadiană în urma unei modificări recente a cerințelor Canadei, care a dus la o creștere a numărului de cereri din partea vecinului său din sud.

De când noua lege a intrat în vigoare pe 15 decembrie, avocații specializați în imigrare din Statele Unite și Canada spun că au fost copleșiți de clienții care solicită ajutor pentru a depune dovezi ale cetățeniei. Motivați de politică, moștenire familială, oportunități de angajare și alți factori, mii de americani analizează dacă procesul mai simplu face ca acum să fie momentul potrivit pentru a obține dublă cetățenie, potrivit AP.

Nicholas Berning, avocat specializat în imigrare la Boundary Bay Law din Bellingham, Washington, a declarat că firma sa este „aproape copleșită de cereri”.

„Am mutat cumva o mare parte din alte activități pentru a duce aceste cazuri la bun sfârșit”, a spus el.

Canada își modifică legile privind cetățenia de decenii, fie pentru a actualiza interpretările istorice ale legii, fie pentru a aborda problemele de discriminare.

Anterior, cetățenia canadiană prin descendență putea fi transmisă doar unei singure generații, de la un părinte la un copil. Dar noua lege a deschis cetățenia oricărei persoane născute înainte de această dată care putea dovedi că are un strămoș canadian direct - un bunic, un străbunic sau chiar un strămoș mai îndepărtat.

Cei născuți la sau după 15 decembrie trebuie să demonstreze că părintele lor canadian a locuit în Canada timp de 1.095 de zile.

(sursa: Mediafax)

