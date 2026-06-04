Tragedie pe centura Timișoarei: un bărbat a murit după ce un TIR încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste mașina sa

Accident devastator pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei

Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei, pe sensul de mers Giroc – Moșnița Nouă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce un autotren încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturismul în care se afla.

În coliziune au fost implicate trei autoturisme și un autotren cu semiremorcă. Impactul a mobilizat rapid forțele de intervenție, iar traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație.

Apelul de urgență a fost înregistrat la numărul 112 la ora 15:45, iar autoritățile au trimis la fața locului echipaje de descarcerare, pompieri și personal medical specializat.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, intervenția a fost una complexă din cauza gravității accidentului și a numărului de vehicule implicate.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara şi, la locul evenimentului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare mică şi o autospecială de descarcerare grea, o motocicletă SMURD, precum si două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic”, precizează sursa citată.

Echipele de intervenție au ajuns în cel mai scurt timp la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a asigura măsurile necesare de prevenire a incendiilor.

Un bărbat a murit după ce autotrenul s-a răsturnat peste autoturism

Primele informații transmise de pompieri au indicat faptul că semiremorca încărcată cu cărămizi s-a răsturnat direct peste unul dintre autoturismele implicate în accident.

„Din primele informații, autotrenul este răsturnat pe un autoturism. Un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viața”, transmit pompierii.

Victima aflată în autoturismul strivit nu a mai putut fi salvată, medicii constatând decesul la fața locului. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști în urma cercetărilor.

Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pe lângă victima decedată, alte două persoane au fost afectate de accident. O femeie aflată într-un alt autoturism a primit îngrijiri medicale la locul intervenției.

„O femeie, pasager din alt autoturism, primeste îngrijiri medicale, fiind conștientă și cooperantă.”

De asemenea, un alt bărbat a fost evaluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„Un alt bărbat a primit îngrijiri medicale la fața locului si este transportat la spital, conștient și cooperant.”

În urma accidentului, traficul pe centura Timișoarei a fost complet blocat pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și operațiunile de ridicare a vehiculelor implicate.

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sursa foto ISU Timiș-Infotrafic