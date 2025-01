Mitingul victoriei la Washington, cu o zi înaintea ceremoniei de inaugurare a lui Donald Trump

„Make America Great Again Victory Rally” - programat pentru ora 15.00 ET (1900 GMT) la Capital One Arena - marchează primul său discurs important la Washington dn ziua când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul, la 6 ianuarie 2021, în semn de protest față de îngrângerea sa și acuzând fraudarea alegerlor.

Mii de persoane au pătruns în clădire într-un efort nereușit de a împiedica Congresul să certifice rezultatele. Trump a promis să grațieze multe dintre cele peste 1.500 de persoane acuzate în legătură cu atacul.

Remarcile sale de la miting, împreună cu discursul inaugural de luni, ar putea oferi o avanpremieră a tonului pe care intenționează să îl adopte în primele zile ale celui de-al doilea manda. În ultimele săptămâni, Trump a nedumerit aliații străini declarând preluarea Groenlandei și a Canalului Panama și transformarea Canadei într-un stat american.

Este probabil ca mitingul să semene cu discursurile din arenă, care au fost un element de bază pentru Trump încă de la prima sa campanie pentru Casa Albă, în 2016.

Cine va participa la mitingul MAGA

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care a devenit un confident apropiat al lui Trump după ce a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru a-i susține campania, este programat să ia cuvântul la eveniment, alături de vicepreședintele ales JD Vance, directorul executiv al Ultimate Fighting Championship, Dana White, activistul conservator Charlie Kirk și comentatoarea conservatoare Megyn Kelly.

Directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, intenționează, de asemenea, să participe la miting, pe fondul incertitudinii dacă Trump va lua măsuri pentru a salva aplicația de interdicția din SUA, care intră în vigoare duminică. Se așteaptă ca Chew să se alăture altor directori din domeniul tehnologiei la inaugurarea lui Trump de luni.

Cântărețul și rapperul Kid Rock, grupul disco The Village People, cântărețul Billy Ray Cyrus și cântărețul Lee Greenwood sunt toți programați să concerteze la miting.

Între timp, președintele Joe Biden va face ultima sa călătorie oficială în calitate de președinte, duminică, la Charleston, Carolina de Sud, pentru a marca Ziua Martin Luther King Jr. care este luni, a declarat Casa Albă. El va participa la slujbe și va vorbi despre moștenirea lui King la Royal Missionary Baptist Church.

Duminică, Trump va participa la o ceremonie de depunere de coroane la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington. Seara, acesta se va adresa susținătorilor bine cotați la un dineu în Washington.

Inaugurarea este programată luni la prânz, când Trump va depune jurământul prezidențial în rotonda clădirii Capitoliului, după ce vremea rece a determinat organizatorii să mute ceremonia în interior. Aproximativ 25.000 de membri ai forțelor de ordine vor fi prezenți pentru a asigura securitatea.