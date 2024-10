Moartea lui Liam Payne. Înregistrarea apelului de la 911 a fost publicată: „Trimiteți pe cineva de urgență”

Poliția locală a fost chemată de urgență după un apel al personalului hotelului Caza Azul din cartierul Palermo, care a raportat că un oaspete aflat sub influența drogurilor și alcoolului distrugea camera în care era cazat. Managerul hotelului a transmis că situația era critică, temându-se că oaspetele ar putea să-și facă rău, având în vedere că camera avea balcon. Ambulanța a ajuns în șase minute, însă paramedicii nu au putut să-l resusciteze pe Payne din cauza rănilor severe suferite în urma căderii, potrivit Sky News.

Conversația dintre managerul de recepție al hotelului și operatorul 911 dezvăluie momentele tensionate dinaintea decesului starului.

Transcriptul apelului:

Operator 911: „Ce se întâmplă, domnule?”

Managerul hotelului: „Avem un oaspete care este beat și drogat. Când este conștient, distruge totul în cameră.”

Operator 911: „Ați spus alcool și droguri...”

Managerul hotelului: „Corect.”

Operator 911: „Ați spus Costa Rica intersectând unde?”

Managerul hotelului: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Repetați.”

Managerul hotelului: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Cum se numește hotelul?”

Managerul hotelului: „Caza Azul Palermo. Trebuie să trimiteți pe cineva de urgență, pentru că nu știu dacă viața oaspetelui este în pericol. Este într-o cameră cu balcon și ne temem că ar putea face ceva care să pună viața în pericol.”

Operator 911: „De cât timp este acolo? Este un hotel pentru sejururi lungi?”

Managerul hotelului: „(Oaspetele) este aici de trei zile.”

Operator 911: „Nu aveți alte informații pentru că nu puteți intra, corect?”

Managerul hotelului: „Nu.”

Operator 911: „Anunțăm și SAME (Serviciul de Asistență Medicală de Urgență).”

Managerul hotelului: „Solicităm să trimiteți pe cineva de urgență, pentru că...”

Operator 911: „Facem asta. Alte date pe care să mi le oferiți? Cine sunteți?”

Managerul hotelului: „Sunt managerul de recepție.”

Operator 911: „Persoana responsabilă de loc?”

Managerul hotelului: „Da.”

Operator 911: „A fost notificat. Cum vă numiți, domnule?”

Managerul hotelului: „Esteban.”

Operator 911: „Mulțumesc pentru apel. Rămâneți la telefon.”

Managerul hotelului: „Trimiteți și poliția?”

Operator 911: „Poliția din delegație... Permiteți-mi să confirm.”

Managerul hotelului: „Nu, nu, doar SAME, doar SAME.”

Operator 911: „Nu vă faceți griji, pentru că au fost deja notificați.”

Managerul hotelului: „Pentru că, așa cum ați spus, este sub influența alcoolului și a drogurilor, personalul SAME nu poate intra singur.”

Operator 911: „Puteți cere asta poliției, dar dacă SAME va avea nevoie de ei, vă vor anunța.”

Managerul hotelului: „Bine, OK, perfect.”

Operator 911: „O zi bună.”

Managerul hotelului: „Mulțumesc, la fel.”

Liam Payne se afla în Buenos Aires pentru a participa la concertul fostului său coleg de trupă, Niall Horan, eveniment la care a fost văzut dansând. În ultimele sale postări pe rețelele sociale, Payne părea fericit și vorbea despre planurile sale în Argentina, însă s-a constatat ulterior că acele înregistrări video fuseseră realizate cu câteva zile înainte.

Cariera meteorică a lui Liam Payne

Payne a cunoscut faima la nivel global ca membru al trupei One Direction, care a fost formată în 2010 în cadrul emisiunii The X Factor. Trupa a devenit una dintre cele mai bine vândute trupe de băieți din toate timpurile, cu peste 70 de milioane de albume vândute la nivel mondial. După despărțirea trupei în 2016, Payne a început o carieră solo, lansând albumul său de debut LP1 în 2019.

Luptele personale și declinul

Într-un interviu din 2019, Payne a dezvăluit că viața de star pop a avut un impact negativ asupra sănătății sale mintale și a recunoscut că a recurs frecvent la alcool pentru a face față stresului turneelor constante. Deși a avut succes în cariera sa solo, viața personală a fost marcată de probleme. În martie 2023, a lansat single-ul Teardrops, mărturisind că piesa s-a născut din multe lacrimi, atât ale sale, cât și ale altora.

Reacții și omagii

Vestea morții lui Liam Payne a șocat atât fanii, cât și colegii săi din industrie. Harry Styles, fostul său coleg din One Direction, a postat un mesaj simplu pe Instagram: "Doar un băiat." Alte vedete, precum Charlie Puth, și-au exprimat durerea, spunând că Payne a fost întotdeauna o persoană amabilă și prietenoasă.

Payne lasă în urmă un fiu, Bear, în vârstă de șapte ani, pe care îl avea împreună cu Cheryl Cole, fosta membră a trupei Girls Aloud și fostă jurată la The X Factor. Cei doi au rămas în relații bune, co-parentându-l pe Bear după despărțirea lor din 2018.

Omagiul fanilor și impactul emoțional

În fața hotelului din Buenos Aires, fanii îndoliați au aprins lumânări și au cântat melodia Infinity a trupei One Direction în memoria idolului lor. "One Direction a însemnat mult pentru mine", a spus Yamila Zacarias, o fană de 25 de ani, potrivit BBC. "Era o perioadă din viața mea în care îmi doream să fac parte din ceva mai mare, iar One Direction a fost acel lucru pentru mine."

