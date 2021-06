MOL achiziționează rețeaua de retail OMV din Slovenia

Grupul MOL a ajuns la un acord cu OMV pentru achiziția a 92,25% din capitalul companiei OMV Slovenija, în cadrul cărei compania INA deține deja un pachet minoritar de 7,75%, de la OMV Downstream GmbH, în calitate de acționar direct.

Valoarea totală a achiziției este de 301 milioane euro (100% acțiuni în compania OMV Slovenija).

Tranzacția include 120 stații de servicii de pe teritoriul Sloveniei. Compania OMV Slovenija operează în Slovenia sub trei mărci: OMV (108), Euro Truck (4) și Avanti/Diskont (8). Grupul MOL și INA vor deveni proprietari în proporție de 100% asupra activelor, care includ, de asemenea, operațiuni de wholesale ale companiei achiziționate.

Cu 48 stații de servicii marca MOL și 5 stații de servicii marca INA în Slovenia, Grupul MOL este în prezent cel de-al treilea jucător pe piața de retail.

Tranzacția este supusă autorizării de către autoritatea de concurență.

Acordul se înscrie în strategia actualizată pe termen lung a Grupului „SHAPE TOMORROW” 2030+, care pune un accent special pe dezvoltarea segmentului Consumer Services.

„Acest pas este în concordanță cu obiectivele noastre strategice de consolidare a poziției de lider de piață la nivel regional și de continuare a extinderii rețelei noastre de stații de servicii pe piețe existente și noi din Europa Centrală și de Est. Până în 2025, Grupul MOL intenționează să ajungă la un număr de 2200 stații de servicii, posibil chiar mai multe, dacă se vor ivi și alte oportunități. Consider că segmentul Consumer Services are un potențial major în cadrul tranziției energetice. Stațiile noastre de servicii nu mai sunt doar stații de alimentare. Prin procese constante de dezvoltare și digitalizare, de modelare a tendințelor viitoare de consum și de mobilitate, MOL oferă facilități în încercarea de a ajuta oamenii aflați în mișcare, indiferent de modalitatea de alimentare a mijlocului de transport ales. Mai mult, modelul nostru integrat de afaceri și accelerarea creșterii ne permit să asigurăm resurse financiare pentru dezvoltarea unor soluții durabile și impulsionarea economiei circulare în regiune. Slovenia nu este o piață nouă pentru noi, în ultimii 25 ani am avut ocazia să introducem carburanți și servicii de cea mai bună calitate, MOL Slovenija devenind o poveste de succes. Prin acest pas, împreună cu INA, devenim un jucător major în Slovenia,” a declarat Zsolt Hernádi, MOL Group Chairman-CEO.

Achiziția OMV Slovenija este cea de-a treia tranzacție anunțată începând cu luna februarie 2021, atunci când Grupul MOL și-a actualizat strategia pe termen lung. Ca parte a procesului de implementare a strategiei, Grupul MOL a publicat de curând achiziția în procent de 100% a Normbenz Slovakia s.r.o de către compania membră Slovanaft, care include 16 stații de servicii în Slovacia operate sub marca Lukoil. MOL a încheiat și o tranzacție cu Marché International AG pentru achiziționarea companiei care operează nouă restaurante în Ungaria sub marca Marché.

MOL a intrat pe piața slovenă în 1996 cu scopul de a înființa o rețea de retail și de a desfășura operațiuni de vânzare cu ridicata. Până în 2011, compania opera 31 stații de servicii, inclusiv rețeaua achiziționată TUŠ. În 2016, 11 stații de servicii Agip s-au adăugat portofoliului MOL. În paralel cu investițiile în domenii neexplorate și integrarea unui număr de cinci stații INA, MOL Slovenija operează în prezent 53 stații de servicii. Din 2016, toate cele 48 stații de servicii marca MOL au fost reconstruite, fiind introdus conceptul Fresh Corner, care oferă alimente proaspăt preparate și cafea de bună calitate persoanelor aflate în mișcare.

În prezent, Grupul MOL deține 1941 stații de servicii în nouă țări, sub mai multe mărci. 466 în Ungaria, 434 în Croația, 304 în Republica Cehă, 254 în Slovacia, 243 în România, 106 în Bosnia și Herțegovina, 70 în Serbia, 53 în Slovenia și 11 în Muntenegru. Grupul MOL este lider de piață în Ungaria, Croația, Slovenia și Bosnia și Herțegovina, al doilea cel mai mare jucător pe pieța din Republica Cehă și al treilea pe piața din Slovenia, România și Muntenegru.

