Monica Bellucci: Visez să trăiesc sănătos până la 150 de ani şi să mor în linişte, în somn

Sursa: Hepta

Monica Bellucci, în vârstă de 56 de ani, spune că nu făcea deloc sport înainte să devină mamă a doua oară și nici acum nu se omoară cu mişcarea, iar alergarea este complet exclusă din programul său. Cu toate acestea, ea spune că nu se teme de boală şi nici de bătrâneţe.

Senzuală, charismatică, inteligentă, sclipitoare, elegantă, frumoasă. Pe scurt, o divă uluitoare, emblema frumuseţii mediteraneene. Actriţă, fost model, mamă a două fiice, italianca Monica Bellucci îşi menţine intacte dimensiunile fizice, la vârsta de 56 de ani.

Într-un interviu pentru „Madame Figaro”, vedeta a vorbit despre alimentaţie şi despre fitness.

„Nu am făcut niciodată activitate fizică până la naşterea celei de-a doua fiice ale mea, Leonie. Mult timp am evitat orice formă de exerciţiu. Dar, după a doua sarcină, am decis să fac un antrenament uşor şi am început să lucrez cu un antrenor. Când pot, fac o oră de sport pe zi, dar nu fac jogging niciodată, pentru că mă dor articulaţiile. Momentan, trăiesc foarte bine. Mai târziu, vom vedea. Nu mi-e frică să îmbătrânesc, nu mă tem de boli. Visez să trăiesc sănătos până la 150 de ani, să continuu să beau cappuccino împreună cu prietenii mei şi să mor în linişte, în somn”, a mărturisti Monica Belluccci.

Actrița a vorbit şi despre ce alimente pune pe masă. Se înţelege minunat cu mâncarea de toate felurile.

„Nu am fost niciodată strictă în ceea ce priveşte dieta. Mănânc legume, peşte, carne şi paste. Mărturisesc că renunţ la câte ceva, dar doar ocazional, pentru că îmi place să mănânc şi nu-mi place să mă sacrific”, a mai spus actrița.

Totuşi, admite că este atentă la cantităţi: „Nu sunt obsedată de pierderea în greutate. Dacă aş fi rămas fată de provincie, în adâncul sufletului sunt asta, în sensul că dacă aş fi continuat să locuiesc în Città di Castello, acum aş fi cântărit, probabil, cu 10 kilograme în plus. Dar slujba mă obligă să mă menţin în formă. Dacă faci un film, trebuie să fii atent la masă”.

(sursa: Mediafax)