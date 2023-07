VIDEO Moscova, atacată cu drone. Rușii acuză Ucraina de "atac terorist"!

Armata rusă a anunţat apoi că a doborât cinci drone şi acuză Kievul de tentativă de atac "terorist". Patru au fost interceptate de apărarea antiaeriană iar a cincea s-a prăbușit după ce a fost anihilată cu ''mijloace de război electronic''. Nu au existat victime.

Rusia a acuzat marţi Ucraina că a lansat un atac cu drone asupra Moscovei şi a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse. Atacul a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitală, potrivit Reuters.

Ucraina îşi asumă rareori responsabilitarea pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, care s-au intensificat în ultimele luni, relatează CNN. Kievul a cultivat o rețea de agenți în interiorul Rusiei și le-a furnizat drone pentru a organiza atacuri, explică CNN citând surse americane care au informaţii despre această chestiune.

Cel puţin trei drone au fost interceptate în spaţiul aerian de deasupra regiunii Moscovei, două dintre ele la doar 30 de kilometri sud-vest de Kremlin, potrivit presei ruse. Apărarea antiaeriană rusă a doborât două drone în regiunea Moscovei, a anunţat marţi agenţia de presă rusă TASS, care a precizat că nu au fost semnalate victime.

Potrivit primelor informaţii, cele două drone "se îndreptau spre Moscova" şi au fost "neutralizate prin mijloace de război electronic" în Noua Moscovă (Novaya Moskva), conform afirmaţiilor serviciilor de urgenţă ruse transmise de TASS. Potrivit RIA Novosti, care spune că transmite punctul de vedere al serviciilor de securitate ruse, aparatele au fost doborâte "lângă satul Valuevo" în Noua Moscovă.

O a treia dronă a fost doborâtă în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, adaugă TASS. Nu a fost semnalată nicio victimă, precizează agenţia. Potrivit RIA Novosti, care citează serviciile de urgenţă, o dronă a fost distrusă lângă Kubinka, localitate situată în regiunea Moscovei.

Aterizările şi decolările de pe aeroportul Vnukovo au fost restricţionate timp de câteva ore, marţi dimineaţa, însă activitatea a fost reluată în condiţii normale după ora 05:00 GMT. Mai multe curse au fost redirecţionate către alte aeroporturi, potrivit Reuters.

Niciuna dintre cele două agenţii de presă ruse - TASS şi RIA Novosti - nu a făcut precizări cu privire la originea dronelor. La scurt timp după ce agenţiile de presă ruse au transmis aceste informaţii, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova a denunţat un "act terorist" al regimului de la Kiev.

"Încercarea regimului de la Kiev de a ataca o zonă unde sunt situate infrastructuri civile, inclusiv un aeroport care, apropo, primeşte inclusiv zboruri internaţionale, reprezintă un nou act terorist", a acuzat Zaharova pe Telegram. ''Comunitatea internaţională ar trebui să-şi dea seama că Statele Unite, Regatul Unit, Franţa - membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU - finanţează un regim terorist'', a continuat ea.

There was a drone attack on Moscow again this morning that involved 5 drones, 4 were shot down, one suppressed with EW. Only damage was to a private residence. This is only the second drone attack on Moscow, the first occurred on the 30th of may after the first SBU strike by the… pic.twitter.com/WWzqks1vku