Focuri de armă într-un mall de la periferia Moscovei. Zeci de persoane au murit și sute au fost rănite

În Moscova a fost activat planul "Sirenă". Se strâng efective de Poliție pentru întăriri. Potrivit unui martor ocular ar fi fost cel puțin 20 de atacatori.

Ministerul de Externe al Rusiei a numit ceea ce s-a întâmplat în mall-ul Crocus un atac terorist sângeros. O nouă explozie a avut loc în interiorul clădirii, potrivit unui reporter, scrie Antena3CNN

UPDATE. Vladimir Putin a fost informat din primele minute ale asaltului terorist din mall. Autoritățile suspectează o colaborare între teroriști și angajații de la paza mall-ului.



"Întreaga comunitate internaţională trebuie să condamne această crimă odioasă!", a adăugat pe Telegram purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, pe Telegram. Serviciile de securitate ruse (FSB) au indicat până acum "un atac" care s-a soldat cu morţi şi răniţi.

#BREAKING Russia: Shooting in the Crocus City Hall, Moscow.



Hundreds of people were in the building at the time of the attack. pic.twitter.com/m8dNG5BKFN