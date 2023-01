Un 'muncitor nemulțumit' și-a împușcat mortal 7 colegi în al doilea atac armat din California din ultimele zile

Ultimele atacuri au avut loc în două locații separate din orașul de coastă Half Moon Bay, la aproximativ 50 km sud de San Francisco.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Zhao Chunli, în vârstă de 67 de ani, un rezident local.

Aceasta survine în timp ce statul jelește decesele din Monterey Park, cu populație majoritar asiatică, în timpul sărbătorilor pentru Anul Nou Lunar.

Suspectul a fost filmat luni de camerele de luat vederi de la televiziuni în timp ce se preda la biroul șerifului din comitatul San Mateo, la aproximativ două ore după atac.

Primele patru victime au fost descoperite la o fermă de ciuperci în jurul orei locale 14:22, în timp ce celelalte trei au fost găsite mai târziu la o firmă de camioane din apropiere.

Anchetatorii nu au oferit încă un motiv pentru atac.

Șeriful comitatului San Mateo, Christina Corpus, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul a fost arestat după ce s-a deplasat singur cu mașina la o secție de poliție locală în jurul orei 16:40.

El a fost găsit cu un pistol semiautomat care ar fi putut fi folosit în atac și în prezent "cooperează" cu poliția, a adăugat ea.

Corpus a adăugat că o a opta victimă este tratată la spital și se află în stare critică.

Într-o conferință de presă, șeriful a confirmat, de asemenea, că printre martori se numără copii care fuseseră recent lăsați să plece de la școală și care locuiau pe proprietatea rurală.

Debbie Ruddock, membră a Consiliului din Half Moon Bay, a declarat pentru NBC că victimele erau muncitori agricoli chinezi.

Președintele Consiliului de supraveghere al comitatului San Mateo, Dave Pine, a declarat pentru agenția de presă Associated Press că atacurile au fost comise de un "muncitor nemulțumit".

BREAKING : The Suspect has been arrested. 67 year old Zhao Chunli is accused of murdering 7 people at Mushroom Farm and at a green house.#California #US pic.twitter.com/YOwQjlH1JB