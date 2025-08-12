Muncitori nord-coreeni exploatați în Rusia: sclavie modernă pe șantierele lui Putin

Rusia recrutează masiv muncitori nord-coreeni în plin război din Ucraina

Pe fondul pierderilor militare, al mobilizării forțate și al exodului bărbaților, Rusia apelează tot mai mult la Coreea de Nord pentru muncă ieftină. Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, peste 10.000 de muncitori nord-coreeni au fost trimiși în Rusia în 2024, iar numărul lor ar putea depăși 50.000 în următorii ani, potrivit BBC.

Condiții de muncă inumane: 18 ore pe zi și doar două zile libere pe an

Investigația BBC arată că muncitorii lucrează până la 18 ore zilnic, fără echipamente de protecție, fiind supravegheați non-stop de agenți ai securității nord-coreene. Dorm în containere murdare sau clădiri neterminate, în frig, cu acces minim la îngrijire medicală.

„Era ca o moarte lentă. Unii adormeau în picioare pe șantier și erau bătuți de supraveghetori”, povestește un fost muncitor.

Salarii reținute de regim: „taxe de loialitate” către Kim Jong Un

Deși aceste locuri de muncă sunt prezentate în Coreea de Nord ca oportunități privilegiate, realitatea este alta: cea mai mare parte a câștigurilor este trimisă direct regimului, iar muncitorilor le rămân 100-200 de dolari pe lună, bani pe care îi primesc abia la întoarcerea acasă.

Mulți află în Rusia că alți muncitori străini câștigă de cinci ori mai mult pentru o treime din muncă.

Tentative de evadare și măsuri stricte de control

Unii au reușit să fugă folosind telefoane mobile de contrabandă și rețele de sprijin din Coreea de Sud. Însă, pentru a preveni evadările, regimul a eliminat ieșirile din șantiere, a mărit sesiunile de îndoctrinare ideologică și a impus deplasări în grupuri strict monitorizate.

Numărul celor care reușesc să ajungă în Coreea de Sud s-a redus de la 20 pe an, la doar 10 în 2024.

O colaborare care va continua după conflict

Experții cred că trimiterea muncitorilor nord-coreeni va continua și după încheierea războiului din Ucraina. Este posibil ca aceștia să fie folosiți și în proiecte de reconstrucție din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Acești muncitori vor fi moștenirea durabilă a prieteniei dintre Kim și Putin”, afirmă profesorul Andrei Lankov, expert în relațiile Coreea de Nord–Rusia.