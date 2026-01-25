Negocieri de pace Rusia-Ucraina-SUA. Când va avea loc următoarea întâlnire trilaterală?

În acest sens, va avea loc o nouă întâlnire trilaterală la Abu Dhabi duminica viitoare, 1 februarie, au declarat sâmbătă oficialii americani, sub protecția anonimatului, potrivit POLITICO.

A fost prima ocazie în care toate cele trei țări s-au așezat față în față pentru a ajunge la un acord de încetare a focului.

Primele discuții trilaterale s-au axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas şi pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace.

Reacțiile Ucrainei și Rusiei

Discuțiile de sâmbătă de la Abu Dhabi au fost calificate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „constructive”.

„Discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului. Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a unei securități reale”, a spus Zelenski, potrivit Sky News.

Pe de altă parte, șeful diplomației externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a transmis sâmbătă că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, în urma negocierilor de la Abu Dhabi.

Potrivit unei surse apropiate negocierilor, citată de agenția rusă TASS, problema teritorială rămâne cel mai dificil punct de pe agenda discuțiilor. Retragerea forțelor ucrainene din Donbas este considerată de Moscova o prioritate strategică.

„Această problemă rămâne cea mai complicată. Retragerea armatei ucrainene din Donbas este importantă și se iau în considerare diverși parametri de securitate cu privire la această problemă”, a declarat sursa.