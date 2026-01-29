Benjamin Netanyahu amenință inamicii Israelului la funeraliile ultimului ostatic din Gaza

„Suntem hotărâți să ne îndeplinim misiunile: să dezarmăm Hamas și să demilitarizăm Gaza și vom reuși. ​​Inamicii noștri să știe că oricine ridică mâna împotriva Israelului va plăti un preț exorbitant”, a spus miercuri premierul Netanyahu, în cadrul funeraliilor lui Ran Gvili, citat de Le Figaro.

Armata israeliană a anunțat luni că a recuperat rămășițele acestuia, după finalizarea procesului de identificare realizat de Centrul Național de Medicină Legală. Recuperarea s-a realizat în urma unei operațiune de amploare lansate duminică.

Întoarcerea tuturor ostaticilor rămași, indiferent că aceștia sunt vii sau morți, a constituit un aspect cheie al primei faze a încetării focului, aflat în vigoare din 10 octombrie 2025.

Atât și Israel, cât și Hamas s-au acuzat reciproc cu privire la tergiversare returnării ostaticilor. Israel a acuzat Hamas că trage de timp privind returnarea rămășițelor lui Gvili, iar Hamas a acuzat Israelul că împiedică eforturile de căutare a acestora în zonele din Gaza aflate sub controlul militar israelian.



(sursa: Mediafax)