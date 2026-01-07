Nicole Kidman și Keith Urban, divorț finalizat. Fiicele adolescente locuiesc cu mama

Cuplul are două fiice adolescente: Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (15 ani).

Judecătorul a declarat că acordurile cuplului privind împărțirea bunurilor și custodia copiilor erau suficiente. Le-a acordat divorțul conform documentelor depuse la tribunal, scrie La Repubblica.

Cele două fete vor locui în principal cu mama lor. Vor petrece 306 zile pe an cu actrița și fiecare al doilea weekend cu tatăl lor.

Cuplul a convenit asupra unui program anual care stabilește modul în care fiicele lor adolescente își vor petrece diversele vacanțe.

Conform hotărârii, Nicole Kidman are „autoritatea finală de decizie” în cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord cu privire la o decizie importantă pentru copiii lor minori.

Cele două fete tocmai au petrecut vacanța de Crăciun în Australia, țara de origine a lui Nicole Kidman.

Separarea superstarului era în pregătire de ceva timp. Cererea de divorț menționa „dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”.

Toate aspectele legale referitoare la bunuri și custodie au fost rezolvate și semnate în ziua depunerii cererii.

Tennessee impune o perioadă de așteptare de 90 de zile pentru cuplurile cu copii minori înainte ca divorțul să poată intra în vigoare.

Nicole Kidman și Keith Urban, ambii în vârstă de 58 de ani, s-au căsătorit în 2006. Au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul internațional.

Nicole Kidman este actriță laureată cu premiul Oscar, cunoscută pentru roluri în filme precum „The Hours”, „Moulin Rouge” și „Big Little Lies”.

Keith Urban este un renumit muzician country, cu multiple premii Grammy în palmares.

Divorțul marchează încheierea unei relații de aproape două decenii care părea solidă în ochii publicului.

Cele două fiice ale cuplului vor continua să aibă o relație strânsă cu ambii părinți, conform acordului stabilit de tribunal.

(sursa: Mediafax)