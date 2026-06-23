Numărul pietonilor uciși a crescut cu 75% din 2009. SUV-urile și camionetele sunt principalii vinovați

Potrivit cercetării, sute de vieți ar putea fi salvate anual dacă automobilele nu ar fi devenit atât de înalte și grele în ultimele două decenii.

Mașinile mai mari înseamnă accidente mai grave

Experții au analizat date federale și informații din industrie, inclusiv statistici privind dimensiunile vehiculelor, care nu mai fuseseră studiate până acum în acest context.

Concluzia este clară: creșterea popularității SUV-urilor și pickup-urilor a contribuit semnificativ la majorarea numărului de decese în rândul pietonilor.

Cercetătorii estimează că între 200 și 400 de pietoni pe an ar fi supraviețuit dacă vehiculele ar fi rămas la dimensiunile de acum 20-25 de ani.

Acest număr reprezintă aproximativ 10% din creșterea recentă a mortalității pietonale.

De ce sunt SUV-urile mai periculoase?

Problema nu este doar greutatea mai mare a vehiculelor, ci și înălțimea lor.

Atunci când un pieton este lovit de un autoturism clasic, impactul se produce de regulă la nivelul picioarelor, iar corpul este proiectat pe capotă.

În cazul SUV-urilor și camionetelor moderne, punctul de impact este mult mai sus, adesea în zona abdomenului sau a toracelui, ceea ce crește dramatic riscul unor răni fatale.

Mai mult, aceste vehicule au unghiuri moarte considerabil mai mari, iar șoferii pot observa mai greu persoanele aflate în apropierea mașinii.

„Vedem numeroase accidente devastatoare chiar și la viteze relativ mici. Pietonul este proiectat în fața vehiculului și, înainte ca șoferul să realizeze ce s-a întâmplat, victima poate ajunge sub roți”, explică Shawn Harrington, specialist în reconstrucția accidentelor, pentru thedrive.com

Specialiștii spun că fenomenul are legătură și cu schimbările legislative introduse în Statele Unite după criza financiară din 2008.

Noile reguli privind consumul de combustibil și emisiile au încurajat indirect producătorii auto să construiască vehicule mai mari.

Astfel, SUV-urile și crossoverele au înlocuit treptat sedanurile clasice și au devenit alegerea preferată a familiilor americane.

În același timp, mașinile compacte au dispărut treptat de pe piață, iar greutatea medie a vehiculelor noi a crescut constant.

Fizica simplă din spatele tragediilor

Din punct de vedere al fizicii, un vehicul mai greu și mai înalt transferă o forță mai mare în momentul impactului.

Deși partea frontală a SUV-urilor moderne este proiectată pentru a distribui mai bine energia unei coliziuni, masa mai mare și poziția ridicată a capotei anulează mare parte din acest avantaj.

Rezultatul este un risc crescut de traumatisme severe și deces pentru pietoni.

Experții trag un semnal de alarmă

În ultimele decenii, tehnologia a făcut mașinile mai sigure pentru ocupanții lor. Sistemele moderne de frânare, asistență și protecție au redus riscurile pentru șoferi și pasageri.

Însă aceeași tendință a adus și un efect secundar neașteptat: drumurile au devenit mai periculoase pentru cei care merg pe jos.

Datele analizate de cercetători arată că dimensiunea tot mai mare a vehiculelor nu este doar o problemă de confort sau design, ci una care costă vieți omenești.

Concluzia studiului este dură: succesul SUV-urilor și al camionetelor moderne are un preț, iar acesta este plătit de pietonii implicați în accidente rutiere.