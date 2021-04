NYT: Percheziţii la Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, în ancheta privind contacte cu Ucraina

Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, percheziţii în locuinţa şi la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al oraşului New York şi avocatul personal al fostului preşedinte Donald Trump, în cadrul unei investigaţii privind presupuse contacte cu Ucraina.

Anchetatorii au sechestrat dispozitive electronice în urma verificărilor efectuate în apartamentul şi la biroul lui Rudolh Giuliani, în zonele Madison Avenue şi Park Avenue din New York, afirmă trei oficiali citaţi de cotidianul The New York Times.

Robert J. Costello, avocatul lui Rudolph Giuliani, afirmă că percheziţiile nu erau necesare întrucât fostul primar al oraşului New York a răspuns la întrebările procurorilor, cu excepţia celor privind comunicaţiile privilegiate cu Donald Trump (foto).

"Ceea ce au făcut astăzi se numeşte delict legal. De ce să faci aceste lucruri cuiva, mai ales cuiva care a fost procuror general asociat, procuror, primar al oraşului New York şi avocat personal al celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite?", a declarat Costello.

Procurorii federali verifică dacă Rudolph Giuliani a desfăşurat activităţi de lobby în relaţia cu Administraţia Donald Trump, în 2019, pentru promovarea intereselor unor oficiali şi oligarhi din Ucraina, care, la rândul lor, căutau informaţii compromiţătoare despre adversari politici ai lui Donald Trump, inclusiv despre candidatul democrat Joseph Biden, devenit preşedinte al SUA.

Percheziţiile efectuate la Rudolph Giuliani marchează o nouă etapă în investigaţie, fiind posibil ca autorităţile să fi depistat că există un delict.

(sursa: Mediafax)