Oana Țoiu spune de ce Ambasada României în China nu a participat la parada militară de la Beijing: „Nu reprezintă în acest moment interesele României"

Reacția vine după ce doi foști premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping

„Nu reprezintă în acest moment interesele României. Niciunul dintre cei care reprezintă astăzi legitim democrația din România nu au fost prezenți acolo, și asta este foarte clar o delimitare față de Vladimir Putin. Sigur că cei care se uită la declarațiile acestor foști politicieni trebuie să se uite cu atenție la momentul în care ei folosesc cuvântul patriotism. Pentru că este foarte dificil să poți să vorbești despre patriotism când te așezi onorat într-o fotografie alături de cineva care bombardează comunități vorbitoare de limba română în Ucraina, așa cum s-a întâmplat la Ismail, de exemplu, sau care amenință siguranța rutelor comerciale pe Dunăre sau Marea Neagră, așa cum s-a întâmplat de curând cu atacul unei drone rusești foarte aproape de granița noastră”, a spus, la Digi24, Oana Țoiu.

Întrebată dacă și alți oficiali români au fost invitați, ea a spus: „Ambasada României a primit de asemenea o invitație oficială, dar, așa cum spuneam, din perspectiva noastră nici unul dintre membrii guvernului sigur că nu ar fi putut să reprezinte România acolo pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin și nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

„Cu siguranță nu este o prezență care să ajute obiectivele sau interesele României, însă participarea dumnealor este una privată, nu una oficială în numele statului român”, a adăugat ministrul.

China a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o uriașă paradă militară desfășuraă la Beijing.

