Oferte pentru First Republic în cadrul licitației organizate de autoritățile americane

Sursa foto: Hepta

PNC Financial Services Group și JPMorgan Chase & Co se numără printre băncile care urmează să depună oferte finale pentru First Republic Bank, duminică, în cadrul unei licitații organizate de autoritățile de reglementare americane, potrivit unor surse citate de Reuters.