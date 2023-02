Cancelarul german Olaf Scholz începe o vizită de două zile în India

'Vrem să întărim şi mai mult relaţia bilaterală cu India şi cooperarea în chestiunile mondiale, precum atenuarea schimbărilor climatice şi transformarea economiilor noastre într-un mod just, verde şi durabil', a declarat Scholz într-un interviu pentru cotidianul Times of India.



'Există un enorm potenţial pentru intensificarea cooperării, în sectoare ca energiile regenerabile, hidrogenul, mobilitatea, farmacia, economia digitală şi multe altele', a afirmat cancelarul, care este însoţit de reprezentanţi ai unor mari concerne germane, printre care Siemens.



Scholz se întâlneşte sâmbătă cu premierul indian Narendra Modi la New Delhi, după care se va deplasa la Bangalore (sud) pentru a vizita filialele unor întreprinderi tehnologice germane.



Potrivit unor responsabili germani, Scholz se va face de asemenea avocatul unui acord comercial între Uniunea Europeană şi India, actualmente blocat din cauza unor dezacorduri privind drepturile vamale şi accesul lucrătorilor indieni în Europa.



Un responsabil german a declarat că cele două părţi rămân 'destul de îndepărtate una de cealaltă'.



Ele au poziţii divergente mai ales cu privire la războiul din Ucraina, India refuzând să condamne invazia Rusiei, principalul său furnizor de arme şi de la care şi-a sporit importurile de petrol.



Scholz a fost de părere că G20, sub preşedinţia Indiei, nu trebuie să scadă presiunea asupra Rusiei, ci să contribuie să transmită 'un mesaj puternic'.



Germania, Franţa şi Marea Britanie au pledat vineri pentru ca orice declaraţie finală a reuniunii miniştrilor de finanţe ai G20, care se încheie sâmbătă la Bangalore, să facă referire explicită la 'războiul' din Ucraina.