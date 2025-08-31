x close
Orașul Gaza sub tirul forțelor israeliene. Sute de mii de palestineni se confruntă cu foamete, boli, moarte

de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   15:30
Sursa foto: Hepta

Armata israeliană a lansat noi atacuri asupra orașului Gaza, în cadrul ofensivei pentru preluarea controlului asupra celui mai mare oraș al enclavei, unde sute de mii de palestinieni se confruntă cu foamete, boli și strămutare.

Noi atacuri israeliene au lovit sâmbătă Gaza City, la doar o zi după ce armata israeliană a anunțat că a început „faza inițială” a ofensivei pentru capturarea orașului.

Scene dramatice surprinse în spitalele locale au arătat civili plângând pierderea celor dragi, printre victime numărându-se și copii.

Într-unul dintre cazuri, Sayed Abu Tahoun a fost filmat la spitalul Al-Shifa ținând în brațe trupul neînsuflețit al fiicei sale, Dalia, ucisă de focul unui tanc israelian în fața casei lor din Gaza City.

Imaginile, verificate de NBC News, surprind disperarea familiilor prinse în mijlocul ofensivei.

Israel a promis să preia controlul complet asupra orașului, considerat centrul operațiunilor Hamas, în ciuda crizei umanitare grave din enclavă.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, avertizase pe 22 august că armata va „deschide porțile iadului” asupra Gaza City până când Hamas va preda toți ostaticii și va depune armele.

