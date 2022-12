Papa Francisc a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre suferința din Ucraina: „Războiul este o suferință enormă, enormă. O înfrângere pentru umanitate”

Vocea Papei a început să tremure când a pomenit de ucraineni și a trebuit să se oprească, neputând să vorbească, aproximativ 30 de secunde. Când a reluat rugăciunea, vocea îi era stinsă, potrivit Reuters.

Mulțimea, inclusiv primarul Romei, Roberto Gualtieri, care se afla chiar lângă papă, a aplaudat când și-au dat seama că nu poate vorbi și l-au văzut plângând.

Pontiful nu şi-a putut reţine lacrimile în timpul unei rugăciuni tradiționale dedicate Fecioarei Maria în cadrul sărbătorii Imaculata Concepţie, zi de sărbătoare legală în Italia .

„Fecioara Neprihănită, astăzi aș fi vrut să îți aduc mulțumirile poporului ucrainean (pentru pace)”, a spus el înainte de a fi copleșit de emoție și de a trebui să se oprească.

Vizibil emoţionat şi cu ochii în lacrimi, a continuat: „În schimb, încă o dată trebuie să îți aduc rugămințile copiilor, ale bătrânilor, ale taților și mamelor, ale tinerilor din acel pământ martir, care suferă atât de mult”.

De când Rusia și-a invadat vecinul în februarie, Francisc a menționat Ucraina în aproape toate aparițiile sale publice și a devenit din ce în ce mai critic față de Moscova.

Miercuri, el a comparat războiul din Ucraina cu o operațiune nazistă care a ucis aproximativ două milioane de oameni, majoritatea evrei, în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial.

După ce a citit rugăciunea de joi în faţa statuii Fecioarei Maria, din Piața Spania , Papa a salutat oamenii din mulțime, inclusiv jurnaliştii.

Când unul dintre jurnaliști i-a menționat Papei Francis că i-a părut copleșit de emoție, el a răspuns:

"Da. Războiul (din Ucraina) este o suferință enormă, enormă. O înfrângere pentru umanitate."

Pope Francis' prayer for the Solemnity of the Immaculate Conception