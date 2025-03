Parade și sărbătoare stradală în New York și în alte orașe, de Ziua Sfântului Patrick

Orașul New York găzduiește una dintre cele mai mari și mai vechi parade din Statele Unite, anunță AP.

Sărbătoarea, care se desfășoară acum în al 264-lea an, are loc de-a lungul celebrului Fifth Avenue din Manhattan. Aproximativ 150.000 de persoane iau parte la marș, iar 2 milioane de spectatori asistă în fiecare an, potrivit organizatorilor.

Luni sunt planificate, de asemenea, sărbători importante în Savannah, Georgia, și în alte comunități americane, deși unele dintre orașele cele mai transformate de imigrația irlandeză au organizat festivități în cursul weekendului.

Sărbătoarea Sfântului Patrick din Chicago, care este punctată prin transformarea râului omonim în verde aprins cu vopsea, a avut loc sâmbătă. Boston și Philadelphia au marcat evenimentul duminică.

Peste ocean, Dublin, capitala Irlandei, își încheie cele trei zile de festival cu o paradă luni. Orașe precum Liverpool, din Anglia, un alt oraș transformat de imigrația irlandeză, găzduiesc, de asemenea, sărbătoriri în ziua de Sfântul Patrick.

Paradele sunt menite să comemoreze sfântul patron al Irlandei, dar au devenit o sărbătoare a moștenirii irlandeze la nivel mondial.

Festivitățile din 17 martie au fost popularizate de comunitățile de imigranți irlandezi, care în secolul al XIX-lea s-au confruntat cu discriminare și opoziție în SUA.

Parada din New York datează din 1762 - cu 14 ani înainte de Declarația de Independență a Statelor Unite. Ea pornește la ora 11 a.m., îndreptându-se spre nord de-a lungul Fifth Avenue și desfășurându-se de la East 44th Street la East 79th Street în Manhattan.

O mulțime de politicieni locali, de la primar la guvernator, sunt așteptați să parcurgă traseul împreună cu fanfare școlare, ansambluri tradiționale irlandeze de cimpoaie și tobe și delegații ale Departamentului de Poliție din New York și ale altor organizații.

Marele mareșal al paradei din acest an din New York este Michael Benn, președintele de lungă durată al paradei Sfântului Patrick din comitatul Queens, desfășurată în Rockaway Beach.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)