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Patru aeroporturi din Moscova, închise din cauza dronelor ucrainene

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   10:45
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Patru aeroporturi din Moscova, închise din cauza dronelor ucrainene
Moscova, blocată de ucraineni

Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră și jumătate.

Autoritățile aeroportuare au ordonat închiderea succesivă a aeroporturilor Sheremetyevo, Zhoukovsky, Domodedovo și Vnukovo între orele 2:39 și 5:16, ora locală (23:39 GMT de duminică până luni, 2:16), potrivit Le Figaro.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a numărat aproximativ 59 de drone doborâte de apărarea antiaeriană, menționând roiuri de drone care zburau spre capitală.

Autoritățile au anunțat totuși la ora 5:39 (2:39 GMT) ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul ei, își bombardează zilnic inamicul de la începutul războiului în februarie 2022.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: aeroport moscova val drone
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