Patru aeroporturi din Moscova, închise din cauza dronelor ucrainene

Autoritățile aeroportuare au ordonat închiderea succesivă a aeroporturilor Sheremetyevo, Zhoukovsky, Domodedovo și Vnukovo între orele 2:39 și 5:16, ora locală (23:39 GMT de duminică până luni, 2:16), potrivit Le Figaro.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a numărat aproximativ 59 de drone doborâte de apărarea antiaeriană, menționând roiuri de drone care zburau spre capitală.

Autoritățile au anunțat totuși la ora 5:39 (2:39 GMT) ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul ei, își bombardează zilnic inamicul de la începutul războiului în februarie 2022.

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(sursa: Mediafax)