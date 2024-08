Medicii i-au spus lui Pelosi că sunt îngrijorați de sănătatea mintală a lui Trump

Cartea intitulată "The Art of Power: My Story as America's First Woman Speaker of the House" urmează să fie publicată săptămâna viitoare.

The Guardian a obținut un exemplar și scrie că Pelosi relatează un eveniment petrecut la începutul anului 2019, la comemorarea unui psihiatru proeminent.

Conform relatării lui Pelosi, mai mulți medici și specialiști în sănătate mintală i-au comunicat că sunt „profund îngrijorați" de comportamentul lui Trump, sugerând că „există ceva grav în neregulă" cu acesta și că „sănătatea sa mentală și psihologică este în declin".

Pelosi menționează că nu a solicitat în mod expres aceste opinii, dar recunoaște că și ea a observat comportamente ale lui Trump care i s-au părut „greu de înțeles". Fosta președintă a Camerei subliniază însă că nu este medic și nu poate emite un diagnostic.

Dezvăluirile apar într-un context politic tensionat, în care Trump se pregătește pentru o nouă candidatură prezidențială în 2024. La 78 de ani, Trump este cel mai în vârstă candidat din istoria SUA, iar discursurile sale recente au atras atenția prin greșeli frecvente și referințe bizare.

(sursa: Mediafax)