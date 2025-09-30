Pete Hegseth zguduie Pentagonul: Gata cu iluziile legate de gen. Pregătiți-vă de război!

„De azi, singura misiune este războiul”

Într-un discurs fulgerător ținut la Marine Corps Base Quantico (Virginia), Hegseth a anunțat că „Departamentul Apărării” redevine „Departamentul Războiului”, având ca obiectiv unic pregătirea pentru luptă. „Nu dorim războiul, dar ne pregătim să îl câștigăm. Forța noastră garantează pacea”, a spus oficialul, avertizând că orice adversar care va încerca să provoace SUA va „FAFO” – „f*** around and find out”.

Standard unic de pregătire: „Slăbiciunea nu are loc în luptă”

Hegseth a anunțat introducerea unui standard fizic unic pentru toți militarii, bărbați și femei deopotrivă: „Dacă femeile reușesc, excelent. Dacă nu, asta e. La fel și pentru bărbații slabi. Aceasta este luptă reală.” Noul regulament vizează și revenirea la antrenamente dure, în care instructorii „pot pune mâna pe recruți” pentru a disciplina trupele, potrivit Daily Mail.

Fără „wokeness” în armată

Secretarul Războiului a atacat direct politicile de diversitate și incluziune: „Gata cu venerarea schimbărilor climatice, gata cu diviziunile, distragerile sau iluziile legate de gen. Suntem gata să lăsăm în urmă acea mizerie.” El a promis eliminarea birourilor DEI și a inițiativelor privind schimbările climatice, considerate de el „distrageri periculoase de la misiunea reală”.

În discursul său, Hegseth i-a criticat pe „generalii graşi" şi iniţiativele privind diversitatea în rândul forţelor armate, care au dus, după părerea sa, la decenii de decădere. „Lideri nebuni şi nesocotiţi au dat o direcţie greşită şi ne-am abătut din drum. Am ajuns 'Departamentul Woke'. Dar s-a terminat", a avertizat el.



Ministrul a apreciat că „este complet inacceptabil să vedem generali şi amirali graşi în sălile de la Pentagon" şi a anunţat că, pe viitor, toate baremele de pregătire fizică vor fi stabilite la valorile pentru bărbaţi. Totodată, a subliniat importanţa standardelor de îngrijire personală: „Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărboşii".



El i-a invitat pe cei care nu sunt de acord cu politicile lui să demisioneze.

Restructurări masive și concedieri la vârf

Discursul vine după luni de epurări la Pentagon. Hegseth a redus deja cu un sfert numărul de generali și amirali și a desființat posturi considerate redundante. „Când am dubii, mă bazez pe instinct și fac ce este mai bine pentru armată”, a spus oficialul, adăugând că schimbările de conducere vor continua.

Totodată, el a anunțat restructurarea Inspectoratului General și a biroului de egalitate la angajare, pe care le-a acuzat că au fost „transformate în arme” prin plângeri anonime și repetate. „Gata cu distrugerea reputațiilor și cu cariere blocate artificial”, a punctat acesta.

O viziune după modelul Războiului din Golf

Hegseth a evocat Războiul din Golf ca exemplu al modului în care armata americană trebuie să acționeze: rapid, decisiv și alături de aliați. Potrivit lui Len Khodorkovsky, fost oficial al Departamentului de Stat, schimbările lui Hegseth urmăresc atât alinierea la direcția „MAGA” a președintelui, cât și consolidarea propriei poziții: „Este o recalibrare totală spre capacitatea reală de luptă.”

Critici și îngrijorări

Unii foști oficiali și-au exprimat îngrijorarea că adunarea tuturor generalilor într-un singur loc ar putea reprezenta o vulnerabilitate de securitate. Totuși, surse apropiate lui Hegseth susțin că au fost luate toate măsurile de siguranță și că participanții au fost selectați strict.

În paralel, surse interne afirmă că Hegseth, traumatizat de asasinarea lui Charlie Kirk, se teme pentru propria securitate și ar fi tot mai tensionat în relația cu subordonații săi.