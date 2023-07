Pilotul Dilano van 't Hoff a murit la 18 ani într-un accident la Spa-Francorchamps

Pilotul MP Motorsport, în vârstă de 18 ani, concura în cea de-a doua cursă de pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia, au anunțat organizatorii.

Pilotul francez Anthoine Hubert și-a pierdut viața pe același circuit în timpul unei curse de Formula 2 în 2019.

Organizatorii cursei au declarat: „Dorim să ne exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei, echipei și prietenilor”.

Aceștia au adăugat: „Royal Automobile Club of Belgium, Circuitul de la Spa-Francorchamps și SRO Motorsports Group se alătură Alpine și ACI pentru a-și exprima cele mai sincere condoleanțe familiei, echipei și prietenilor pilotului”.

Organizatorii cursei de top GT, 24 de ore de la Spa, au declarat pe rețelele de socializare: „Toate distracțiile de pe linia de start pentru Cursa de 24 de ore de la Spa au fost anulate și se va păstra un minut de reculegere înainte de startul cursei pentru a onora memoria lui Dilano”.

Campionatul European de Formula Regional by Alpine este o serie europeană de curse de Formula Trei, menită să fie o treaptă spre Campionatul FIA de Formula Trei.

Șeful Formulei 1, Stefano Domenicali, a declarat pe Twitter: „Suntem atât de triști să aflăm de decesul lui Dilano van 't Hoff astăzi la Spa-Francorchamps. Dilano a murit în urmărirea visului său de a ajunge la vârful sporturilor cu motor. Împreună cu întreaga comunitate a sporturilor cu motor, gândurile noastre sunt alături de familia sa și de cei dragi”.

McLaren a mai adăugat: „Echipa McLaren Racing Team este profund întristată să afle despre decesul lui Dilano van 't Hoff, care a avut loc astăzi (sâmbătă - n..), într-o cursă de Formula Regională la Spa-Francorchamps.

„Gândurile noastre sunt alături de familia sa, de prieteni și de întreaga echipă MP Motorsport în aceste momente dificile”.

(sursa: Mediafax)

Video of the crash that killed Dilano van't Hoff an 18 year old at the Formula Regional race at Spa-Francorchamps today. pic.twitter.com/sJDf2ogv0j