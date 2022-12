"Cea mai mică podgorie din lume" vinde sticla de vin cu 5.000 de dolari bucata

Antreprenor exuberant, colecționar de artă și fost bancher de investiții, a creat ceea ce el spune că este cea mai mică podgorie din lume pe acoperișul unui palat din secolul al XVI-lea în inima orașului Reggio Emilia. Orașul este renumit pentru că este locul de naștere al steagului național italian. De asemenea, este situat între Parma și Modena, într-o zonă care a dat Italiei unele dintre cele mai cunoscute exporturi, inclusiv supermașinile Ferrari și Lamborghini și produse culinare de bază precum lasagna, tortellini, Prosciutto di Parma și Ragù alla Bolognese.

Faptul că vinul lui Masoni nu ajunge pe multe mese alături de astfel de mâncăruri are probabil sens dacă ne gândim la începuturile sale. El își cultivă strugurii pe acoperișul de pe Via Mari 10 - adresa clădirii și numele vinului însuși - un loc notabil, deoarece în 1859 a fost vizitat de Giuseppe Garibaldi, revoluționarul care a contribuit la unificarea Italiei.

"Tatăl meu se ocupa de vinificație", a spus el într-un interviu telefonic. "Am moștenit o podgorie reală în zona rurală din jurul Reggio Emilia, dar când m-am uitat în cărți, mi-am dat seama că aș fi cheltuit mai mulți bani cu ea decât aș fi făcut - așa că am vândut-o. Cu toate acestea, 20 de ani mai târziu am regretat, așa că mi-am făcut o podgorie de buzunar."

Cu o suprafață de puțin peste 200 de metri pătrați, Via Mari 10 produce doar 29 de sticle de vin roșu pe an, pe care Masoni le vinde apoi la un preț amețitor de 5.000 de euro bucata. În mod corespunzător pentru acest cost, sticlele nu sunt vândute într-un magazin de vinuri, ci într-o galerie de artă - Bonioni Arte - aflată la doar câteva străzi distanță.

"Vinul meu este o formă de expresie artistică, o provocare filozofică, ceva ce poți păstra în sufragerie pentru a putea discuta despre el cu prietenii tăi și a le povesti despre nebunul care a pus o vie pe acoperiș", a declarat Masoni, care își compară podgoria urbană cu "Roata de bicicletă" a artistului francez Marcel Duchamp - o roată de bicicletă reală pe care a montat-o pe un scaun în atelierul său din Paris în 1913. Aceasta a stat la baza faimoasei serii a lui Duchamp de obiecte obișnuite prezentate ca artă, numită Readymades.

"Dacă vezi o roată de bicicletă într-o sufragerie și nu într-un atelier de reparații, îți dai seama cât de frumoasă este", a spus Masoni. "Podgoria mea este așa: este neașteptată; stimulează creierul; stârnește gânduri noi."

Vinul este învechit în butoaie de stejar care sunt, de asemenea, sculpturi realizate de un alt artist local, Lorenzo Menozzi, și sunt menite să reprezinte un bărbat și o femeie. De asemenea, Masoni l-a determinat pe Giuseppe Camuncoli, un artist consacrat al benzilor desenate Marvel, născut în Reggio Emilia, să deseneze o ediție specială a etichetei vinului său. Drept urmare, acesta își încurajează cumpărătorii să nu deschidă niciodată sticlele, ci să le trateze ca pe niște opere de artă.

"Sunt singurul producător de vin din lume care spune că nu ar trebui să îi bei vinul", a spus el.

