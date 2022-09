Poliția religioasă din Iran și-a dat foc la „basmale” 

De o săptămână, țara este cuprinsă de proteste declanșate de moartea unei tinere de 22 ani, bătută de poliția religioasă iraniană pentru că nu purta corect hijabul. Tocmai de aceea, în fruntea manifestațiilor care escaladează de la o zi la alta se află femei, pe care forțele de represiune nu se feresc să le agreseze.

Cel puțin șase persoane au murit de la izbucnirea protestelor împotriva legilor hijabului și a „poliției moralității”.

Hengaw, o organizație cu sediul în Norvegia care monitorizează drepturile omului în zonele predominant kurde din Iran, a declarat că un băiat de 16 ani și un tânăr de 23 au fost uciși de forțele de securitate, care au deschis focul asupra protestatarilor, în provincia Azerbaidjan de Vest. Trei bărbați fuseseră împușcați cu o zi înainte, în provincia vecină Kurdistan.

Agenția iraniană de presă Irna a informat că și un polițist a murit, marți, din cauza rănilor pe care le-a suferit în confruntările violente cu protestatarii, într-un oraș din sudul țării. Agenția a anunțat că poliția a folosit gaze lacrimogene și a făcut arestări pentru a dispersa mulțimile care au blocat străzile, au aruncat cu pietre și au incendiat vehiculele poliției în 15 orașe.

Protestatară: „Polițiștii mă băteau și strigau că sunt prostituată”

O femeie care a participat la începutul săptămânii la un protest din Rasht, în nordul Iranului, le-a arătat jurnaliștilor BBC urmele de lovituri primite cu bastoanele și furtunurile de cauciuc folosite de polițiști. „Au tras cu gaze lacrimogene. Am simțit că îmi ard ochii și am încercat să fug, dar m-au încolțit. Mă băteau și strigau la mine că sunt prostituată și că am ieșit în stradă să mă vând”, a povestit protestatara.

O altă femeie, care a protestat în Isfahan, oraș din centrul țării, a descris bucuria că manifestațiile antihijab sunt susținute masiv și de bărbați: „În timp ce fluturam basmaua spre cer, m-am simțit atât de emoționată că sunt înconjurată și protejată de alți bărbați. Este grozav să văd această unitate. Sper că lumea întreagă ne susține”.

Promisiuni de la ayatollah, gest rarisim în Parlament

Guvernatorul Teheranului, Mohsen Mansouri, a scris marți pe Twitter că protestele au fost „pe deplin organizate cu scopul de a crea tulburări”, în timp ce televiziunea de stat a susținut că moartea tinerei de 22 de ani a fost folosită drept „scuză” de separatiștii kurzi și de criticii administrației.

Un consilier al ayatollahului Ali Khamenei a făcut luni o vizită la familia tinerei ucise și a promis că „toate instituțiile vor lua măsuri pentru a apăra drepturile care au fost încălcate”, a informat presa de stat.

Într-un gest rar în Iran, parlamentarul Jalal Rashidi Koochi a criticat public „poliția de moralitate”, declarând că folosirea forței a fost o „greșeală”, deoarece a produs doar „pierderi și daune” Iranului.

Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului: „Autoritățile să înceteze să hărțuiască femei”

Mahsei Amini, o iraniană de etnie kurdă în vârstă de 22 de ani, din orașul Saqez, din nord-vestul țării, se afla săptămâna trecută în Teheran. Era împreună cu fratele său când a fost arestată de poliția religioasă, care a acuzat-o că a încălcat legea care impunea femeilor să-și acopere părul cu un hijab, iar brațele și picioarele cu haine largi.

Existat rapoarte că polițiștii au bătut-o pe tânără cu bâta și au izbit-o cu capul de mașina lor, a declarat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Nada al-Nashif.

Ea a intrat în comă la scurt timp după cea fost aruncată într-un centru de detenție și a murit după trei zile, vinerea trecută, la spital. Poliția a negat că a fost maltratată și a afirmat că victima a suferit o „insuficiență cardiacă bruscă”, dar familia ei spune că era în formă și sănătoasă.

„Moartea tragică a Mahsei Amini și acuzațiile de tortură și rele tratamente trebuie investigate prompt, imparțial și eficient de o autoritate competentă independentă, care asigură, în special, că familia ei are acces la justiție și adevăr”, a spus Înaltul Comisar ONU.

Ea a menționat că ONU a primit „numeroase și verificate videoclipuri cu tratamentul violent al femeilor”, în timp ce poliția morală și-a extins patrulele de stradă în ultimele luni pentru a lua măsuri împotriva celor despre care se crede că poartă „hijab liber”.

„Autoritățile trebuie să înceteze să vizeze, să hărțuiască și să rețină femeile care nu respectă regulile hijabului”, a adăugat ea, cerând abrogarea acestora.

În urma revoluției islamice din 1979, autoritățile din Iran au impus un cod vestimentar obligatoriu prin care toate femeile trebuie să poarte batic și îmbrăcăminte largă în public.

Poliția morală, numită oficial „Patrula de îndrumare”, are puterea de a opri femeile și de a evalua dacă arată prea mult păr, pantalonii și paltoanele lor sunt prea scurte sau prea lungi sau poartă prea mult machiaj. Pedepsele pentru încălcarea regulilor includ amendă, închisoare sau biciuire.

În 2014, femeile iraniene au început să distribuie fotografii și videoclipuri cu ele însele încălcând public legile hijabului, ca parte a unei campanii de protest online numită „My Stealthy Freedom”

În semn de protest față de abuzurile care au dus la moartea Mahsei Amini”, iraniencele au început să își taie părul, arătând asta în filmulețe postate online