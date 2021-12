Polonia: Ministrul de Finanţe se aşteaptă la reducerea TVA pentru alimente la zero, din februarie

Ministrul de Finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First News.

„Nu este încă o veste oficială, dar avem informaţii că cererea premierului Mateusz Morawiecki va fi aprobată de Comisia Europeană“, a declarat oficialul polonez.

(sursa: Mediafax)