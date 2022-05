Polonia vrea să achiziționeze 6 baterii de rachete Patriot

Acestă comandă se bazează pe un memorandum de înțelegere încheiat între cele două țări în 2017 și va mai include rachete defensive și suport pentru instruire şi logistic.

Autoritățile poloneze au mai comandat două baterii Patriot în 2018, livrarea lor urmând să aibă loc în cursul acestui an.

Sistemul Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) este produs de compania americană Raytheon și are drept scop apărarea împotriva avioanelor de luptă, a rachetelor balistice tactice şi a rachetelor de croazieră.

După începutul războiului din Ucraina, SUA a transferat temporar două baterii Patriot din Germania în Polonia.