Premieră periculoasă! O rachetă nord-coreeană a aterizat lângă coastele sud-coreene

O rachetă balistică nord-coreeană a aterizat miercuri la mai puțin de 60 de kilometri de coasta Coreei de Sud. Este prima dată când o rachetă utilizată într-un test aterizează atât de aproape de Coreea de Sud, au declarat oficiali, potrivit Reuters.

Racheta a aterizat în afara apelor teritoriale ale Coreei de Sud, dar la sud de Linia de Limită Nordică (NLL), o frontieră maritimă disputată de cele două țări. Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a numit incidentul un „act efectiv de invadare teritorială".

Ulterior, avioanele de război sud-coreene au tras trei rachete aer-sol în mare, la nord de NLL, a anunțat armata sud-coreeană.

Racheta a fost una dintre cele trei lansate din zona de coastă nord-coreeană, a explicat Statul Major al Coreei de Sud (JCS). JCS a mai arătat că nu mai puțin de 10 rachete de diferite tipuri au fost lansate de pe coastele de est și de vest ale Coreei de Nord.

În mai multe localități din Coreea de Sud unde au fost emise avertismente de raid aerian.

„Am auzit sirena în jurul orei 8:55 și toți cei din clădire am coborât în locul de evacuare din subsol. Am rămas acolo până la ora 9:15, după ce am auzit că proiectilul a căzut în largul mării", a declarat, pentru Reuters, un oficial din comitatul Ulleung.

Lansările au avut loc la doar câteva ore după ce Phenianul a cerut Statelor Unite ale Americii și Coreei de Sud să înceteze exercițiile militare comune, susținând că astfel de „imprudență militară și provocare nu mai pot fi tolerate".

(sursa: Mediafax)