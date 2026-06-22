Premierul britanic, Keir Starmer, și-a anunțat demisia

Acest lucru vine după ce Andy Burnham, din Partidul Laburist - care va depune separat jurământul ca membru al Parlamentului luni - a câștigat detașat alegerile parțiale din Makerfield, sporindu-și semnificativ șansele de a-l înlătura pe Starmer într-o luptă pentru conducerea Partidului Laburist, aflat la guvernare.

Starmer se retrage pe fondul presiunilor tot mai mari din interiorul Partidului Laburist. Surse politice afirmă că acesta și-ar fi petrecut weekendul la Chequers, unde ar fi discutat cu familia despre viitorul său politic.

The Independent notează că au existat discuții privind o posibilă tranziție a conducerii către Andy Burnham, recent revenit în Parlament, cu o eventuală preluare a funcției în septembrie pentru a permite o perioadă de pregătire.

Tensiunile din interiorul Partidului Laburist s-au intensificat în ultimele zile. Potrivit informațiilor citate, printre cei care ar fi exprimat îngrijorări se numără și membri de rang înalt ai guvernului, inclusiv ministrul de Externe, Yvette Cooper.

Ministrul Educației, baroneasa Jacqui Smith, a declarat că ar fi dispusă să lucreze sub conducerea lui Burnham, însă a avertizat asupra necesității unei gestionări prudente a eventualelor schimbări de leadership.

Între timp, la Downing Street au loc pregătiri intense pentru discursul anunțat. Zona din fața clădirii a fost securizată, iar jurnaliștii și echipele tehnice au fost poziționați pentru transmisiunea în direct, în timp ce personalul administrației coordonează desfășurarea evenimentului.