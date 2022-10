Preocupări diferite de securitate la nivel înalt. Joe Biden este îngrijorat de Rusia și China. Vladimir Putin se îndreaptă spre Asia

"Rusia şi China generează provocări diferite. Rusia generează o ameninţare imediată la adresa sistemului internaţional liber şi deschis, sfidând în mod iraţional principiile de bază ale ordinii internaţionale, după cum arată agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Însă China este singura naţiune care are atât intenţia de a reconfigura ordinea internaţională, cât şi pe cea de a folosi din ce în ce mai mult puterea economică, diplomatică, militară şi tehnologică pentru avansarea acestui obiectiv", spune Joe Biden în prezentarea Strategiei de Securitate Naţională, potrivit The New York Times.

Și Jake Sullivan, consilier prezidenţial pentru Securitate Naţională, este de părere că "era post-Războiul Rece în mod clar s-a încheiat".

"Am intrat într-un deceniu decisiv la nivelul a două provocări strategice fundamentale. Prima este competiţia între marile puteri pentru reconfigurarea ordinii internaţionale, iar a doua se referă la schimbările climatice, insecuritatea alimentară, bolile transmisible, terorismul, tranziţia energetică şi inflaţia", a subliniat acesta.

În același timp, președintele rus Vladimir Putin vrea o alianţă de securitate în Asia, în contextul situaţiei geopolitice "multipolare".

"Lumea devine într-adevăr multipolară. Asia joacă un rol foarte relevant, dacă nu chiar principalul rol în acest proces. Noile centre de putere se intensifică. Alături de alte ţări asiatice, noi facem totul pentru a forma un sistem de securitate egal şi indivizibil, fondat pe principiile recunoscute ale dreptului internaţional şi ale Cartei ONU. Rusia depune eforturi pentru dezvoltarea şi prosperitatea Asiei, pentru crearea unui spaţiu deschis de comerţ cu avantaje şi investiţii reciproce, pentru extinderea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare economică", a declarat Vladimir Putin, la Conferinţa pentru Interacţiuni şi Consolidarea Încrederii, din Astana, Kazahstan.

Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție prin care a condamnat anexarea teritoriilor din Ucraina de către Federația Rusă. S-au abținut de la vot China și India.