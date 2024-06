Bărbaţi înarmaţi au atacat o biserică, o sinagogă şi un post de poliție în Daghestan, Caucazul de Nord rus. Preotul și doi polițiști au fost uciși

Șase ofițeri de poliție au fost uciși și 12 răniți după ce bărbați înarmați au deschis focul într-o serie de împușcături în regiunea Daghestan din Rusia, a anunțat ministerul de interne.

Atacurile au vizat o sinagogă și o biserică ortodoxă din Derbent, precum și un post de poliție în Makhachkala.

Un preot a fost, de asemenea, ucis în atacuri, potrivit rapoartelor.

Se pare că doi dintre bărbați înarmați au fost împușcați.

„Oameni neidentificați au tras într-o sinagogă și într-o biserică cu arme automate”, a anunțat Reuters.

Atacatorii au fugit apoi într-o mașină.

Ulterior a avut loc un schimb de focuri de armă la un post de poliție din Makhachkala, la aproximativ 125 km spre nord, de-a lungul coastei Mării Caspice, a adăugat Reuters.

Derbent găzduiește o veche comunitate evreiască din Caucazul de Sud și un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Daghestanul este o regiune în principal musulmană din sudul Rusiei.

BREAKING:



A synagogue is on fire in Dagestan, Russia after an Islamist terror attack.



At least 6 people k*lled pic.twitter.com/9HA8RmIVAx