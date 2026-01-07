Presa maghiară: „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent”

Articolul publicat de Világgazdaság descrie accelerarea fluxului de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească în ultimele șase luni.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a scris pe Facebook că fondurile ajung în economia românească de cinci ori mai repede decât înainte. În doar câteva luni, România a reușit să recupereze întârzierea de câțiva ani.

În ultimele șase luni, absorbția fondurilor de coeziune s-a accelerat într-un ritm fără precedent. Pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană, rata de absorbție a crescut de la 9,9% la 20,4% - practic s-a dublat.

Sumele efectiv rambursate au crescut semnificativ. După cele 2,9 miliarde de euro care au intrat în anii precedenți, alte 2,3 miliarde de euro au intrat în vistieria statului în șase luni.

„În timp ce între 2021 și jumătatea anului 2025, România a primit în medie 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro”, a scris ministrul. Rata lunară a rambursărilor a crescut de aproape șapte ori.

Pîslaru a subliniat, conform Maszol, că ultimele șase luni reprezintă doar o zecime din întreaga perioadă bugetară 2021-2027. Totuși, 37% din toate plățile și 43% din rambursările de la Comisia Europeană au fost efectuate în această jumătate de an.

Fondurile UE joacă un rol cheie în reducerea deficitului bugetar. Obiectivul pentru 2026 este de a injecta peste 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune în economia românească.

Privind Planul Național de Redresare (PNRR), ministrul a reamintit că la jumătatea anului 2025 îndeplinirea obiectivelor intermediare stagnat. Comisia Europeană a suspendat mai multe plăți.

În ultimele șase luni, planul a fost renegociat cu Bruxelles, transparența a fost sporită. Aproximativ o treime din fondurile extrase până acum din fondul de redresare al UE au fost utilizate în această perioadă.

„În 2026, ministerul dorește să utilizeze 10 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE, iar un total de cel puțin 15 miliarde de euro din fondurile UE vor fi cheltuite pentru investiții în sănătate, educație, infrastructura de transport și competitivitatea economică", a scris Pîslaru.

Maszol menționează și că prețurile benzinei și motorinei au crescut cu zeci de bani pe litru. La începutul anului, guvernul român a majorat accizele pentru a doua oară în cinci luni.

Benzina a crescut cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani. Măsura face parte dintr-un pachet de austeritate.

