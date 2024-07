În mod „categoric” Biden rămâne în cursa electorală, asigură şefa sa de campanie

În urma frecventelor episoade de confuzie care au culminat cu prestaţia sa dezastruoasă la dezbaterea din 27 iunie cu rivalul său republican Donald Trump, când Biden a părut incoerent şi dezorientat, mai mulţi congresmeni democraţi l-au îndemnat pe preşedintele în vârstă de 81 de ani să se retragă din cursă, temându-se că partidul lor va fi spulberat de republicani la alegerile din 5 noiembrie, dată la care odată cu scrutinul prezidenţial are loc şi cel pentru Congres.



Deşi aceste apeluri s-au înmulţit, preşedintele democrat se menţine ferm pe poziţii. Acum bolnav de COVID-19, el îşi va relua săptămâna viitoare campania electorală, a spus vineri la postul MSNBC şefa sa de campanie, Jen O'Malley Dillon.



"Joe Biden este mai hotărât ca niciodată să-l învingă pe Donald Trump", "el este în mod categoric (...) persoana cea mai potrivită să-l înfrunte pe Donald Trump", a asigurat ea.



"Aţi auzit-o din gura preşedintelui din nou şi din nou: el candidează pentru a câştiga, el este candidatul nostru şi va fi preşedintele nostru pentru un al doilea mandat", a insistat şefa de campanie a lui Joe Biden.



Totuşi, ea a recunoscut că ultimele săptămâni au fost "dificile" pentru echipa de campanie. "Am constatat, nu poate fi negat, o anumită scădere a sprijinului, dar este o mişcare de mică amploare", a estimat Jen O'Malley Dillon. Biden are sprijin la bază şi este hotărât să facă în continuare eforturi pentru a convinge votanţii, mai ales în statele cheie unde va fi o luptă strânsă, a mai argumentat şefa de campanie. "El este hotărât să arate că luptă pentru poporul american", a concluzionat ea.AGERPRES