Preț record de 3,2 milioane de dolari pentru ton roșu la licitația de pește de la Tokyo

Lanțul de restaurante de sushi al autointitulatului „Rege al Tonului”, Kiyoshi Kimura, a plătit cel mai mare preț pentru peștele de 243 de kilograme, prins în largul coastei de nord a Japoniei, potrivit AFP.

„Credeam că vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut vertiginos înainte să-ți dai seama”, a spus Kimura după licitația de dinaintea zorilor de la principala piață de pește din Tokyo.

„Am fost surprins de preț... Sper ca, mâncând ton de bun augur, cât mai mulți oameni să se simtă plini de energie”, a declarat el reporterilor.

Prețul de 510,3 milioane de yeni la licitația de Anul Nou a fost cel mai mare de când au început să fie colectate date comparabile în 1999.

Prețul maxim anterior a fost de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roșu de 278 de kilograme în 2019, după ce piața de pește s-a mutat din zona tradițională Tsukiji din centrul orașului Tokyo într-o unitate mai modernă.

Cel mai mare licitator a plătit anul trecut 207 milioane de yeni pentru un ton roșu de 276 de kilograme.

În timpul pandemiei de Covid-19, tonul de Anul Nou a avut prețuri doar la o fracțiune din cele obișnuite, deoarece restaurantele și-au redus operațiunile.

(sursa: Mediafax)