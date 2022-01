Prima femeie de culoare care va apărea pe o monedă din SUA

Maya Angelou, poetă și activistă, este prima femeie de culoare care apare pe o monedă din SUA. Americanii plănuiesc să emită alte 20 de monede de 25 de cenți care să surprindă chipurile unor femei americane relevante în istoria țării.

Maya Angelou este prima femeie de culoare care a apărut vreodată pe o monedă, cea de 25 de cenți, după ce trezoreria SUA a bătut monede în care apare chipul poetei.

Pe lângă moneda pe care apare Maya Angelou, ca parte a Programului Femei Americane pe moneda de 25 de cenți, sunt în pregătire și alte monede pentru alte femei, inclusiv un astronaut, un șef de trib și o actriță.

Mișcarea a fost salutată de prima femeie secretar al trezoreriei din țară, Janet Yellen.

„De fiecare dată când ne redesenăm moneda, avem șansa de a spune ceva despre țara noastră – ce prețuim și cum am progresat ca societate”, a declarat luni prima femeie secretar al trezoriei SUA, Janet Yellen, conform BBC.

Maya Angelou a fost poetă și activistă. Totodată, a fost prima femeie de culoare care a scris și recitat un poem la o inaugurare prezidențială. Aceasta a devenit celebră cu autobiografia sa revoluționară din 1969, I Know Why the Caged Bird Sings (n.red. Știu de ce cântă păsările în colivie) despre copilăria sa din Deep South.

Angelou a primit zeci de diplome de onoare și a scris peste 30 de bestselleruri. În 2010, a primit Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai înaltă distincție civilă americană – din partea președintelui Barack Obama.

Aceasta a murit în 2014, la vârsta de 86 de ani.

Monetăria americană intenționează să emită alte 20 de monede de 25 de cenți în următorii patru ani, care să înfățișeze alte femei americane care au jucat roluri importante în istoria țării. În acest an sunt prevăzute monede pentru Sally Ride, prima femeie astronaut american, Wilma Mankiller, prima femeie șef al națiunii Cherokee și militantă pentru drepturile indigenilor, și Anna May Wong, considerată prima vedetă de cinema chinezo-americană de la Hollywood, relatează BBC.

Planurile de înlocuire a președintelui Andrew Jackson pe bancnota de 20 de dolari cu aboliționista de culoare Harriet Tubman – care a salvat oameni înrobiți prin intermediul căii ferate subterane – sunt încă în lucru.

(sursa: Mediafax)