Primarul Londrei vrea să readucă Marea Britanie în UE: „Scopul meu în viață este să anulez Brexitul”

Primarul laburist al Londrei a afirmat că, în cele din urmă, dorește ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană și cere revenirea în piața unică și în uniunea vamală între timp, scrie The Telegraph. La începutul acestei săptămâni, Downing Street a exclus ideea revenirii în uniunea vamală, după ce Bruxelles-ul sugerase că ar fi „deschis” la această posibilitate.

Keir Starmer se află deja sub presiunea unor membri ai Partidului Laburist să se apropie mai mult de Bruxelles, iar Europa ar putea deveni un subiect central în orice viitor scrutin pentru conducerea partidului.

Într-un interviu acordat publicației Observer, Sadiq a a declarat: „Brexit-ul a fost cel mai mare act de auto-vătămare economică făcut vreodată de o țară. Scopul vieții mele este să reparam efectele Brexit-ului și cred că se va întâmpla în timpul vieții mele. Cu siguranță vreau să facem parte dintr-o uniune vamală.Sunt un susținător al ideii ca noi să facem parte din piața unică. Cred că putem negocia mai mult acum, datorită modului în care s-a schimbat geopolitica, decât am fi putut în 2016 sau 2019. Europa are nevoie de noi și noi avem nevoie de Europa.”Nu este prima dată când Sadiq se dezice de politica partidului său în privința Brexit-ului.

Pe de altă parte, Keir Starmer și Rachel Reeves, cancelarul său, continuă să se refere la o promisiune din manifestul laburist pentru alegerile generale, care exclude revenirea în UE, piața unică și uniunea vamală.

În 2022, Sadiq s-a dezis de linia partidului, afirmând că „cea mai rapidă cale pentru creștere” ar fi revenirea în piața unică.

Apoi, în august 2024, la o lună după ce Keir a devenit premier, Sadiq a cerut redeschiderea dezbaterii despre Brexit. El spunea la acel moment: „Pe termen mediu și lung, va fi nevoie de o conversație despre dacă avem un viitor mai bun în interiorul UE sau în afara ei.”

Anul trecut, a declarat că ar dori „desigur” să vadă Marea Britanie din nou în Europa, deși acum merge mai departe, spunând că este una dintre ambițiile sale.

Sadiq a câștigat un al treilea mandat fără precedent la City Hall în 2024 și a anunțat deja că vrea să candideze pentru un al patrulea mandat, care l-ar duce la 16 ani în funcție.

Săptămâna trecută, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, a spus că UE este „pregătită să se angajeze” dacă Keir dorește să exploreze revenirea în blocul comercial.

Totuși, acesta a respins oferta și a spus că, deși Marea Britanie caută să aprofundeze legăturile cu UE în alte domenii, va menține linia roșie privind suveranitatea. Aceste poziții au fost supuse unei atenții tot mai mari, deoarece membri ai echipei de vârf au sugerat că ar trebui să ia în considerare revenirea.

Aceștia includ pe Wes Streeting, ministrul Sănătății, și David Lammy, adjunctul lui Keir, care nu au exclus revenirea într-o uniune vamală UE, în ciuda liniei oficiale a partidului.

Peter Kyle, ministrul Afacerilor, a stârnit controverse luna trecută, când a spus la Forumul Economic Mondial că ar fi „nebunie” să nu se ia în considerare ideea unei uniuni vamale.

(sursa: Mediafax)