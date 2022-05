Primul soldat rus judecat pentru crime de război în Ucraina. A fost condamnat la închisoare pe viață

El a recunoscut că l-a împușcat pe Oleksandr Shelipov, un localnic de 62 de ani, în localitatea Chupakhivka, din nord-estul Ucrainei dar a declarat că a acționat la un ordin al superiorului său, scrie bbc.com.

Soția victimei, Kateryna Shelipova, l-a confruntat pe soldat. "Spuneți-mi, vă rog, de ce ați venit aici? Pentru a ne proteja? De cine? M-ai protejat de soțul meu, pe care l-ai ucis?" a întrebat ea, invocând justificarea președintelui Vladimir Putin pentru invadarea Ucrainei. Soldatul nu a răspuns.

Soldatul rus are 21 de ani și i-a cerut iertare văduvei bărbatului omorât și a continuat „Dar înțeleg că nu mă vei putea ierta”.

Femeia a declarat ulterior „Îmi pare foarte rău pentru el, dar pentru o crimă ca asta nu-l pot ierta”.

El a fost îmbrăcat cu un hanorac albastru în timpul dezbaterilor și a urmărit în tăcere procedurile judiciare dintr-o încăpere cu pereți din sticlă și nu ar fi arătat nicio emoție când a fost pronunțată sentința.

Just after the press left, the first soldier Vadim Shishimarin, sentenced for life for murdering Ukrainian elderly civilian, raised his head after 1h verdict announcement. He acknowledged his guilt yet said he followed the order so shoot that other military “don’t bother him”. pic.twitter.com/xQ72XOOIok