Prințesa Charlotte ar putea rămâne fără titlu regal dacă William devine rege

Prințesa Charlotte ar putea trece printr-o schimbare neașteptată a statutului ei regal atunci când tatăl ei, Prințul William, va deveni rege, potrivit comentatorilor regali, scrie Express.

Deși prințesa, în vârstă de 10 ani, este considerată un viitor membru important al Familiei Regale, experții avertizează că ar putea rămâne temporar fără un titlu formal în următoarea mare tranziție a monarhiei.

De ce Charlotte ar putea să nu mai dețină un titlu când William devine rege

Protocolul regal stipulează că, odată cu urcarea pe tron a lui William, Prințul George va deveni automat Prinț de Wales, titlul tradițional rezervat moștenitorului direct al coroanei. Această schimbare creează o situație neobișnuită pentru Prințesa Charlotte. Conform comentatorilor regali citați de OSSA, o femeie din familia regală poate fi numită „prințesă” doar dacă este fiica unui prinț sau soția unui prinț. Odată ce William devine rege, Charlotte nu va mai fi niciuna dintre acestea, va fi fiica unui monarh, nu a unui prinț. În consecință, nu ar putea primi titlul de Prințesă de Wales și, în interpretarea strictă a protocolului, ar putea rămâne temporar fără un titlu regal oficial.

Ar putea Charlotte să devină următoarea Princess Royal?

Totuși, mai mulți experți precizează că Charlotte ar putea fi eligibilă pentru un alt titlu prestigios: Princess Royal, acordat în mod tradițional celei mai mari fiice a monarhului domnitor. Acest titlu este deținut în prezent de Prințesa Anne. Charlotte l-ar putea primi doar dacă tatăl ei este rege la momentul respectiv și dacă Prințesa Anne nu mai este în viață. Sursele regale subliniază că decizia finală aparține monarhului domnitor și ar putea reflecta modernizarea tradițiilor regale sub viitorul rege William.

(sursa: Mediafax)