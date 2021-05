Prinţesa Kate a primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19

Ducesa de Cambridge a primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19, la scurt timp după soţul său, prinţul William al Marii Britanii, care a fost inoculat de asemenea în această lună, informează sâmbătă DPA / PA-Media.



O fotografie realizată vineri, care o prezintă pe Kate în timp ce i se administrează vaccinul, a fost publicată sâmbătă după-amiază pe contul de Twitter al Palatului Kensington.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x