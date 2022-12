Prinţul Harry s-a costumat în Spiderman pentru copiii militarilor uciși în luptă: Hai, distrați-vă!

Harry, care avea 12 ani când mama sa, Diana, Prinţesa de Wales, a murit în 1997, le-a spus tinerilor: „Crăciunul este o perioadă în care ne este dor de cei dragi foarte, foarte mult şi asta este în regulă. Dar, în acelaşi timp, poate fi posibil să ne simţim vinovaţi pentru că ne distrăm fără părinţii noştri. Dar eu sunt aici pentru a vă asigura că părinţii noştri vor întotdeauna să ne distrăm, bine? Aşa că nu vă simţiţi vinovaţi”.

„Aveţi voie să vă simţiţi cel mai bine, mai ales cu această comunitate Scotty's Little Soldiers. Mergeţi acolo, distraţi-vă cât mai bine şi... Crăciun fericit”, a transmis prinţul Harry tinerilor de la Scotty's Little Soldiers, o organizaţie de caritate, relatează The Guardian.

Prince Harry dresses up as Spider-Man

Mesajul video al lui Harry a fost difuzat membrilor organizaţiei Scotty's Little Soldiers la petrecerea lor anuală de Crăciun, unde tema a fost despre eroi şi răufăcători.

Copiilor li s-a spus că răufăcătorii încearcă să distrugă Crăciunul prin furtul şi blocarea cadourilor lui Moş Crăciun. Ei au fost apoi însărcinaţi să salveze ziua cea mare, îndeplinind provocări pentru a-i învinge pe răufăcători şi a elibera cadourile.

Unul dintre organizatori a declarat că membrii organizaţiei caritabile se pot identifica cu o mulţime de supereroi: Spiderman, Batman şi Superman. Aceştia au spus că toţi tinerii au părinţi eroi şi cred că şi copiii sunt eroi. Tinerii au primit pelerine pe care să le decoreze şi să le poarte la petrecere.

În 2019, Harry s-a costumat în Moş Crăciun pentru a transmite un mesaj video copiilor din cadrul organizaţiei caritabile.