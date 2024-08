Cele mai mari firme din domeniul apărării, gata pentru un nou an cu flux record de numerar 

Analiza, comandată de prestigioasa publicație „Financial Times”, precizează: „Principalii 15 contractori din domeniul apărării sunt prognozați să înregistreze un flux de numerar liber de 52 de miliarde de dolari în 2026”, iar „primii cinci contractori americani din domeniul apărării sunt prognozați să genereze un flux de numerar de 26 de miliarde de dolari.”.

Fluxul de numerar în 2026 va fi dublu față de cifrele din 2021. Cifrele-record fac parte dintr-o tendință ascendentă pentru producătorii de arme, care beneficiază deja de o creștere a cheltuielilor militare și a conflictelor la nivel mondial.

Acest lucru a condus la unele politici controversate în rândul acestor firme, la nivel național.

Companiile au direcționat deja miliarde de dolari către răscumpărări de acțiuni înainte de valul recent de noi comenzi, iar unele dintre ele au recurs la o pârghie suplimentară pentru a face acest lucru.

Conform datelor furnizate de „Bank of America”, anul trecut a fost cel mai bun an din ultimii cinci pentru răscumpărările de acțiuni de către companiile din domeniul aerospațial și al apărării, atât în SUA, cât și în Europa, deși nivelurile rămân mult sub cele din alte sectoare.

Răscumpărările mari din banii contribuabililor, de către contractorii americani, au provocat critici în rândul unor congresmeni, care s-au întrebat dacă aceste companiile investesc suficient în noi facilități și producție. Directorii lor au insistat însă asupra faptului că sporesc cheltuielile de capital, chiar dacă returnează bani investitorilor.

SUA – motorul cursei înarmărilor

Washingtonul este motorul cursei mondiale a înarmărilor. Bugetul militar al SUA este aproximativ egal cu cel al următoarelor zece țări la un loc.

În plus, sub președinția lui Joe Biden, SUA au direcționat miliarde de dolari, sub formă de armament, către Ucraina, Israel și Taiwan.

Această politică, consideră numeroși analisti militari internaționali, întreține războaie de amploare în Ucraina, Gaza și Liban. În plus, tensiunile din Marea Chinei de Sud au atins cote maxime, iar Israelul și Iranul se află în pragul unui potențial război direct.

Casa Albă este bine poziționată pentru a detensiona multe dintre conflictele mondiale, iar SUA ar putea împinge Israelul și Ucraina să negocieze, prin valorificarea ajutorului militar acordat Tel Avivului și Kievului de către Washington.

În Marea Chinei de Sud, conflictele potențiale dintre China și Taiwan sau Filipine au fost parțial alimentate de promisiunea americanilor de a intra în război împotriva Beijingului, de partea Manilei și Taipeiului.

De asemenea, SUA au oferit Filipinelor și Taiwanului arme în valoare de sute de milioane, provocând și mai mult China.

Topul profitului realizat de firmele de apărare

Potrivit „Defense News”, în momentul de față, pe primul loc se situează compania americană Lockheed Martin, cu un profit anual de 63,3 miliarde de dolari, urmată de conglomeratele americane RTX și NorthRop Grumman cu profituri de 39,6, respectiv 32,4 miliarde de dolari, corporația AVIC - un conglomerat aerospațial și de apărare deținut de statul chinez - cu un profit de 31 de miliarde de dolari, alte două companii americane, Boeing și General Dynamics, cu profituri de 30,8 și 30,4 miliarde de dolari, BAE Systems - cea mai mare companie europeană din industria apărării, cu sediul în Marea Britanie - cu venituri de 25,2 miliarde de dolari și corporația chineză de apărare CNGC, deținută de stat, cu venituri de 18 miliarde de dolari.

SUA aprobă vânzarea de armament către Israel în valoare de peste 20 de miliarde de dolari

Cu două săptămâni în urmă, SUA au aprobat vânzarea de armament în valoare de peste 20 de miliarde de dolari către Israel, ignorând presiunile organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului, în vederea încetării livrărilor de armament către statul evreu.

Decizia a intervenit într-un moment în care războiul din Gaza, dintre Israel şi Hamas, intră în cea de-a 11-a lună şi preşedintele american, Joe Biden, insistă pentru o încetare a focului.

Departamentul de Stat a indicat, într-o notificare către Congresul SUA, că această vânzare „va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor inamice actuale şi viitoare”.

Vânzarea include 50 de avioane de vânătoare F-15, în valoare de 18,82 miliarde de dolari, aproape 33.000 de muniţii pentru tancuri şi 50.000 de obuze de mortier.

Aceste livrări se vor efectua însă pe parcursul mai multor ani: avioanele F-15, echipate cu radare şi echipamente de comunicaţii securizate, vor fi livrate începând din 2029.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹