Atac înfiorător: Patru profesori americani, înjunghiați într-un parc din China

Profesorii de la Iowa Cornell College au fost răniți luni într-un „incident grav” în timpul unei vizite în timpul zilei la parcul din provincia Jilin,din nordul Chinei, se arată într-un comunicat al colegiului.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru BBC că incidentul este cunoscut, dar nu a putut oferi mai multe informații.

Cei partu americani predau în China „ca parte a unui parteneriat cu o universitate chineză”. Grupul era însoțit de un membru al Universității Beihua în momentul vizitei din parc.

Autoritățile chineze încă nu au comentat incidentul, deși imaginile cu profesoriii răniți au fost distribuite pe rețelele de socializare.

De asemenea, incidentul a fost fost cenzurat rapid pe internetul Chinei. Nici presa de stat nu a comentat subiectul.

BREAKING: Four instructors affiliated with Iowa's Cornell College were injured in "a serious incident" while at a park in China, the college said. https://t.co/QrZVIypqQM pic.twitter.com/OitXFHBy4j