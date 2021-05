Proiectul de buget al președintelui Biden vine cu o perspectivă modestă de creștere

Hepta Joe Biden Joe Biden

Proiectul de buget al președintelui Biden vine cu un preț mare, de 6.000 de miliarde de dolari, cu aproximativ 50% mai mare decât cheltuielile federale anterioare COVID-19 - dar, cel puțin deocamdată, estimează o creștere relativ modestă pe termen lung a economiei, conform Reuters.

Previziunile de creștere reflectă, probabil, îngrijorările cu privire la îmbătrânirea populației SUA, comentează agenția de presă.

Planul de cheltuieli al administrației pentru anul fiscal care se încheie în septembrie 2022 crește cheltuielile pentru infrastructură, educație și combaterea schimbărilor climatice, un ecou al priorităților președintelui.

Dar vine cu prognoze pentru creșterea pe termen scurt care nu reflectă îmbunătățirea rapidă a economiei în acest an.

Cu ajutorul unor cheltuieli suplimentare de stimulare aprobate la începutul acestui an de 1,9 trilioane de dolari, economia a crescut cu 6,4% în primul trimestru, ritm despre care analiștii cred că se va menține pe tot parcursul anului.

În schimb, bugetul Biden prognozează în acest an o creștere de doar 5,2%. Cecilia Rouse, președinta Consiliului consilierilor economici, a declarat că previziunile care stau la baza bugetului sunt la nivelul lunii februarie, iar oficialii administrației intenționează să le revizuiască la sfârșitul acestui an.

De asemenea, este remarcabilă decelerarea rapidă a așteptărilor de creștere de după anul viitor, între 1,8% și 2% în fiecare an, din 2024 până în 2031, în zona estimărilor Fed, dar cu cel puțin un sfert de punct procentual sub estimări lu cu un punct sub proiecțiile din propunerea de buget finală a administrației Trump din urmă cu doi ani, înainte de pandemia COVID-19.

Economiștii au spus că prognozele Biden țin cont de faptul că țara îmbătrânește rapid, iar forța de muncă nu crește.

Biroul de recensământ din 2017 a estimat că 20,5% din populația SUA va avea 65 de ani sau mai mult până în 2030, comparativ cu 16,8% la începutul acestui deceniu.

Un domeniu în care echipa Biden pare optimistă este șomajul. În acest an, rata șomajului în SUA este în medie de 5,5% în acest an, în scădere față de 6,1% în prezent și va scădea la 3,8% - aproape de minimul pre-pandemic de 3,5% - în preioada 2023 - 2031. Fed, prin comparație, estimează o creștere a ratei șomajului pe termen lung la 4%, analiștii o situează la 4,1% și chiar fosta administrație Trump a anticipat un șomaj de 4,2%.

