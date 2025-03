Protest inedit: Un senator australian flutură un somon în Parlament 

Proiectul de lege este dezbătut de Senat, unde se așteaptă să fie adoptat în ultimele zile ale guvernului condus de premierul Anthony Albanese, înaintea alegerilor generale din luna mai, potrivit Reuters.

Criticând proiectul de lege în timpul ședinței parlamentare de miercuri, senatorul Verzilor, Sarah Hanson-Young, a acuzat guvernul că „distruge” protecția mediului pentru a sprijini „industria toxică și poluantă a somonului”.

Ea a fluturat un somon mort întreg într-o pungă de plastic, în timp ce o întreba pe senatoarea laburistă Jenny McAllister, reprezentanta ministrului Mediului: „În ajunul alegerilor, v-ați vândut acreditările de mediu pentru un somon putred, împuțit, aflat în extincție?”

După ce președintele Senatului, Sue Lines, i-a cerut lui Young să îndepărteze „recuzita”, McAllister a răspuns: „Părerea mea este că australienii merită mai mult de la reprezentantul lor public decât cascadorii”.

Legile propuse ar garanta creșterea somonului în portul Macquarie de pe coasta de vest a Tasmaniei, aflat pe lista patrimoniului mondial, și ar reduce capacitatea publicului de a contesta aprobările.

Watch: Sarah Hanson-Young held up a dead salmon in the chamber.



"The Australia Institute have condemned these laws. Have you sold out your environment credentials for a rotten extinction salmon?"



Our research shows 7 in 10 Tasmanians want salmon farms OUT of inshore waters. pic.twitter.com/Eooimg5HzR