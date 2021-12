Protest VIOLENT la Munchen din cauza restricțiilor anti COVID-19

Banca Mondială și-a redus previziunile privind creșterea economică a Chinei în acest an și anul viitor, în condițiile în care a doua mare economie a lumii se confruntă cu provocări din ce în ce mai puternice, de la noua variantă Omicron până la o scădere severă a sectorului imobiliar, scrie CNBC.

Dinți falși, un scorpion în formaldehidă și o unealtă de castrare a mieilor au fost printre cele mai ciudate obiecte aruncate în cutiile de donații ale unei organizații de caritate în acest an, relatează BBC.

Ministrul de Finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First News.