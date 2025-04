România ȋși alege noul X Factor ȋn marea finală, duminică, de la 20.00, la Antena 1

Cel mai nou sezon X Factor ajunge la marele final. Cu emoţii mai mari ca oricând, finaliștii X Factor 2025 îşi vor disputa trofeul X Factor și marele premiu în valoare de 100.000 de Euro, duminică, de la 20.00, la Antena 1. Iată regulamentul finalei!

După luni de căutări prin toată ţara, telespectatorii au putut urmări la Antena 1 evoluţia extraordinară a unor oameni talentați, înzestrați nu doar cu voce, ci cu un întreg mix de calități. Au venit la audițiile în fața juriului mai temători sau mai încrezători, iar jumătatea de an care a trecut peste ei de când au devenit parte a fenomenului „X Factor”, i-a schimbat radical. Duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1, cei 12 finaliști X Factor 2025 vor trăi mai intens ca oricând emoţiile unui show la puterea X.

„După luni de muncă și emoţii, repetiţii și momente de neuitat, am ajuns și ȋn seara finalei! Pe scenă se vor duela foarte multe talente, dar unul singur va pleca acasă cu marele premiu ȋn valoare de 100.000 de Euro”, a dezvăluit Adelina Chivu, ȋn vreme ce Mihai Morar a completat: „Avem 12 finaliști care au muncit din greu alături de juraţii noștri, iar acum urmează momentul adevărului. Fiecare echipă va veni pe scenă cu cei 3 ai săi, care vor cânta unul după celălalt, fără pauze, fără menajamente. Doar unul singur va supravieţui eliminării-fulger din fiecare echipă, iar asta pentru că fiecare jurat va trebui să decidă pe loc pe cine trimite la votul publicului. De aici, soarta celor patru finaliști, câte unul din fiecare categorie, va sta doar ȋn mâinile publicului. O să puteţi vota prin sms, de maximum 10 ori de pe același număr de telefon, după anunţul de start vot!”.

Mai emoţionaţi ca oricând, Delia, Puya, Marius Moga și Ştefan Bănică vor lua ultimele decizii menite să schimbe vieţile finaliștilor X Factor. „Bătălia e foarte serioasă, nu mai e joacă, trebuie să fii perfect! Ai ajuns aproape de podium!”, și-a ȋncurajat mentorul Puya concurenţii, ȋn vreme ce jurata Delia a mărturisit și ea: „Nu vreau să mă laud, dar avem cea mai bună formulă. Mi se pare că sunt trei potenţiali ”. La rândul lui, mentorul Ştefan Bănică a dezvăluit: „Finaliștii mei sunt extrem de diferiţi. Am avut de ȋnvăţat de la fiecare dintre ei. Am să vă spun ce le-am spus și lor: pentru mine, X Factor ȋnseamnă ȋn primul rând evoluţie, iar evoluţia se poate ȋntâmpla la orice vârstă, apoi, ȋn afara calităţilor vocale, care trebuie să fie acolo, indiscutabil, intervine carisma, care nu se ȋnvaţă, e ȋn ADN-ul tău și, mai apoi, puterea de a te stăpâni și a fi cea mai bună versiune a ta, astăzi! Eu asta aștept de la ei!”, ȋn vreme ce Marius Moga și-a ȋncurajat grupa pentru ultima oară: „Am ȋncercat să fac și mentorat muzical, și psihic, voi știţi ce v-am zis, cântaţi ca niște rockstaruri, ca să văd cine dintre voi are tot ce ȋi trebuie ca să ajungă mai departe și să facă treabă!”.

Care vor fi alegerile lor muzicale ale celor 12 finaliști X Factor, dar și pe cine vor trimite juraţii X Factor la votul publicului, telespectatorii vor afla duminică, de la 20.00, la Antena 1, în marea finală a acestui sezon. Câștigătorul va fi desemnat prin vot, iar admiratorii își pot susține favoritul prin sms la numărul 1313, imediat după anunţul făcut de prezentatorii X Factor 2025, Adelina Chivu și Mihai Morar.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹